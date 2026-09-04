O motivo da provocação ao som de valsa de torcedores do Grêmio contra o Internacional

Ler Resumo





O Grêmio eliminou o Internacional da Copa do Brasil com uma vitória por 3 a 1, aprofundando o jejum de títulos do Colorado para 15 anos. A torcida gremista celebrou com uma provocação musical de “valsa”, em alusão ao aniversário de 15 anos sem conquistas expressivas do rival, reacendendo uma rivalidade histórica. Saiba os detalhes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Grêmio venceu o Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil. Após empate em 0 a 0 no Beira-Rio, o Tricolor superou o adversário por 3 a 1 no jogo de volta como mandante nesta quinta, 3, e se classificou para a semifinal. De quebra, o resultado do 454º GreNal consolidou um jejum de 15 anos sem títulos para o Colorado, o que motivou uma provocação irônica por parte dos donos da casa.

Nos minutos finais da partida, torcedores do Grêmio, principalmente os que estavam perto do setor de visitantes dos torcedores do Internacional, começaram a tocar uma música de valsa.

Continua após a publicidade

A provocação faz referência ao baile de debutante, tradicional festa de meninas quando completam 15 anos de idade, mesmo período que o Colorado não conquista títulos expressivos. Sem contar campeonatos estaduais, a equipe levantou seu último troféu em 2011, na Recopa Sul-Americana.

A ação também teve gosto de vingança, pois em 2016, o atacante Eduardo Sasha jogava pelo Internacional e comemorou dançando uma valsa ao marcar um gol contra o Grêmio, que naquela época, era quem estava chegando a 15 anos de jejum desde a conquista da Copa do Brasil de 2001. Mas no mesmo ano, o Tricolor Gaúcho encerrou a seca e venceu a Copa do Brasil.

Continua após a publicidade

O Internacional, no entanto, não deve conseguir responder a provocação com um título neste ano, já que de fora da Copa do Brasil, segue na disputa apenas do Brasileirão, mas longe do topo da tabela. Na 25ª rodada, o time está na zona de rebaixamento na 18ª colocação com 25 pontos. No campeonato por pontos corridos, o Grêmio também está lutando contra o Z4 com 28 pontos em 24 partidas jogadas, e está na 15ª colocação.

Continua após a publicidade

Pela Copa do Brasil, o Grêmio enfrentará o Atlético-MG. Do outro lado da chave, Palmeiras e Vasco jogam a outra semifinal.