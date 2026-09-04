🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

O motivo da provocação ao som de valsa de torcedores do Grêmio contra o Internacional

Tricolor eliminou o adversário nas quartas de final da Copa do Brasil; Colorado chega a 15 anos sem título de expressão

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 11h52
Torcida do Grêmio, vestindo camisas azuis e pretas, aplaude e vibra em um estádio de futebol. Em primeiro plano, dois jogadores, um de camisa vermelha com o número 29 e outro de camisa listrada azul e preta, caminham no campo. Uma bola de futebol está no canto inferior direito
Torcida do Grêmio no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Internacional (LUCAS UEBEL/Grêmio FBPA)
Continua após publicidade
O motivo da provocação ao som de valsa de torcedores do Grêmio contra o Internacional Priorizar nos meus resultados Google

O Grêmio venceu o Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil. Após empate em 0 a 0 no Beira-Rio, o Tricolor superou o adversário por 3 a 1 no jogo de volta como mandante nesta quinta, 3, e se classificou para a semifinal. De quebra, o resultado do 454º GreNal consolidou um jejum de 15 anos sem títulos para o Colorado, o que motivou uma provocação irônica por parte dos donos da casa.

Nos minutos finais da partida, torcedores do Grêmio, principalmente os que estavam perto do setor de visitantes dos torcedores do Internacional, começaram a tocar uma música de valsa.

Continua após a publicidade

A provocação faz referência ao baile de debutante, tradicional festa de meninas quando completam 15 anos de idade, mesmo período que o Colorado não conquista títulos expressivos. Sem contar campeonatos estaduais, a equipe levantou seu último troféu em 2011, na Recopa Sul-Americana.

A ação também teve gosto de vingança, pois em 2016, o atacante Eduardo Sasha jogava pelo Internacional e comemorou dançando uma valsa ao marcar um gol contra o Grêmio, que naquela época, era quem estava chegando a 15 anos de jejum desde a conquista da Copa do Brasil de 2001. Mas no mesmo ano, o Tricolor Gaúcho encerrou a seca e venceu a Copa do Brasil. 

Continua após a publicidade

O Internacional, no entanto, não deve conseguir responder a provocação com um título neste ano, já que de fora da Copa do Brasil, segue na disputa apenas do Brasileirão, mas longe do topo da tabela. Na 25ª rodada, o time está na zona de rebaixamento na 18ª colocação com 25 pontos. No campeonato por pontos corridos, o Grêmio também está lutando contra o Z4 com 28 pontos em 24 partidas jogadas, e está na 15ª colocação.

Continua após a publicidade

Pela Copa do Brasil, o Grêmio enfrentará o Atlético-MG. Do outro lado da chave, Palmeiras e Vasco jogam a outra semifinal.

Publicidade
TAGS:
Arena do Grêmio
Grêmio
Internacional
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).