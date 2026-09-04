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Esporte

Jogos de hoje, sexta, 4 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Partidas do Real Madrid, Liverpool e PSG x Monaco são os destaques; Bundesliga e Série B também movimentam o dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 06h00
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 07: A general view of Parc Des Princes before the Ligue 1 match between Paris Saint-Germain FC and AS Monaco FC on February 07, 2025 in Paris, France. (Photo by Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images)
Parque dos Príncipes, em Paris (Aurelien Meunier - PSG/PSG/Getty Images)
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A sexta-feira, 4 de setembro, abre mais uma rodada dos principais campeonatos europeus com grandes clubes em campo. Ipswich Town x Liverpool movimenta a Premier League, enquanto Real Betis x Real Madrid aparece entre as principais atrações de La Liga. PSG, Stuttgart, Genoa e Porto também jogam por seus campeonatos nacionais. No Brasil, três partidas abrem a 26ª rodada da Série B, e Palmeiras x Bahia movimenta o Campeonato Brasileiro Feminino.

Na França, a rodada da Ligue 1 começa às 14h com Lyon x Auxerre. Mais tarde, às 16h05, PSG e Monaco protagonizam um dos confrontos mais aguardados da sexta-feira, no Parque dos Príncipes. 

O Campeonato Saudita também tem duas partidas às 15h. Al-Shabab x Al-Hilal coloca em campo uma das principais forças do país, enquanto o Al-Ahli recebe o Al-Riyadh no mesmo horário. 

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Na Alemanha, Stuttgart e Colônia se enfrentam às 15h30, pela segunda rodada da Bundesliga. Pouco depois, às 15h45, Genoa x Como movimenta o Campeonato Italiano. O confronto em Gênova abre a terceira rodada da Serie A.

Às 16h, duas das principais atrações europeias entram em campo simultaneamente. Na Inglaterra, o Ipswich Town recebe o Liverpool, em Portman Road, pela terceira rodada da Premier League. Na Espanha, Real Betis x Real Madrid coloca o time merengue à prova fora de casa pela quarta rodada de La Liga.

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Em Portugal, Porto x Moreirense, às 16h15, completa a programação das principais ligas europeias. 

No Brasil, a Série B concentra três partidas durante a noite. Criciúma x Cuiabá, às 19h30, abre a programação, seguido por Athletic Club-MG x Vila Nova, às 20h30. Às 21h30, CRB x América-MG encerra os jogos da segunda divisão nesta sexta-feira.

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O futebol feminino também ocupa espaço importante na agenda. Palmeiras e Bahia se enfrentam às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro Feminino, fechando uma sexta-feira marcada por jogos no Brasil e na Europa.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 4 de setembro de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Francês

  • 14h00 – Lyon x Auxerre – Xsports e CazéTV
  • 16h05 – PSG x Monaco – Xsports e CazéTV

Campeonato Saudita

  • 15h00 – Al-Shabab x Al-Hilal – Canal GOAT e BandSports
  • 15h00 – Al-Ahli x Al-Riyadh – Canal GOAT
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Campeonato Alemão

  • 15h30 – Stuttgart x Colônia – CazéTV, SporTV e OneFootball

Campeonato Italiano

  • 15h45 – Genoa x Como – ESPN 4 e Disney+

Premier League

  • 16h00 – Ipswich Town x Liverpool – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Real Betis x Real Madrid – CazéTV

Campeonato Português

  • 16h15 – Porto x Moreirense – Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Criciúma x Cuiabá – ESPN e Disney+
  • 20h30 – Athletic Club-MG x Vila Nova – Disney+
  • 21h30 – CRB x América-MG – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 21h30 – Palmeiras x Bahia – SporTV, TV Brasil e N Sports (TV e YouTube)
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