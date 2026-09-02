Como a federação argentina de futebol escolheu homenagear Messi

Uma salva de palmas para o capitão que se despediu: o futebol argentino fará uma pausa de um minuto em suas partidas para homenagear Lionel Messi, que anunciou sua aposentadoria da seleção argentina na segunda-feira. A medida foi determinada nesta quarta-feira pela Associação de Futebol Argentino (AFA) como tributo ao lendário camisa 10, que aos 39 anos encerrou sua gloriosa carreira internacional com a Albiceleste.

A homenagem acontecerá na próxima rodada de jogos de todas as categorias do futebol argentino, masculino e feminino, anunciou a AFA em comunicado. A pausa de um minuto em cada partida é “um reconhecimento da carreira de Lionel Messi na Seleção Argentina”, explicou o comunicado. Além disso, os estádios com telões serão obrigados a exibir um vídeo preparado pela AFA em homenagem ao craque antes do início de cada partida.

O reconhecimento acontece dois dias depois de Messi encerrar sua carreira de 21 anos representando seu país, com o qual conquistou a Copa do Mundo de 2022 no Catar, os títulos da Copa América de 2021 e 2024, além da Finalissima de 2022.

O jogador canhoto, considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos, se aposentou como o jogador com mais partidas (207) e gols (125) pela seleção tricampeã mundial.

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“Dei tudo de mim, não tenho mais nada a dar e, além disso, há alguns jovens jogadores incríveis surgindo depois de mim que merecem estar lá”, disse o craque em uma carta emocionante no Instagram … A decisão do agora ex-capitão da seleção argentina vem após a derrota na final da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha (1 a 0), em 19 de julho, em East Rutherford, Nova Jersey.

A homenagem da AFA se junta a outras iniciativas que surgiram após a aposentadoria de Messi.

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Um projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados para declarar Messi “ilustre e itinerante embaixador da República Argentina”, em reconhecimento à sua carreira e ao alcance internacional de sua imagem.

(Com AFP)