Jogos de hoje, quinta, 3 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Gre-Nal 454 decide o último semifinalista da Copa do Brasil; Itália, Espanha, França e Arábia Saudita também têm jogos
A quinta-feira, 3 de setembro, tem como principal atração no Brasil o clássico Grêmio x Internacional, que define um semifinalista da Copa do Brasil. No exterior, a Copa da Itália abre a programação, enquanto Campeonato Saudita, Campeonato Francês e Campeonato Espanhol também movimentam o dia. A Série B do Brasileiro completa a agenda com Náutico x Botafogo-SP.
Na Copa da Itália, dois confrontos ocupam a tarde. Palermo x Mantova, às 13h, abre os jogos do torneio, enquanto Cagliari x Hellas Verona, às 16h, completa a programação italiana desta quinta-feira.
O Campeonato Saudita também terá duas partidas: Neom x Al-Khaleej, às 13h30, e Al-Diriyah x Al-Qadsiah, às 15h.
Na França, Toulouse x Lille, às 15h45, movimenta a Ligue 1. Pouco depois, às 16h, Real Sociedad x Celta de Vigo se enfrentam pelo Campeonato Espanhol.
No Brasil, a Série B tem Náutico x Botafogo-SP, às 20h, nos Aflitos. O confronto abre a 26ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes que tentam subir na classificação nesta reta do campeonato.
No mesmo horário, todas as atenções se voltam para a Copa do Brasil. Grêmio e Internacional se enfrentam às 20h, na Arena do Grêmio, pelo jogo de volta das quartas de final. O primeiro Gre-Nal terminou empatado por 0 a 0, deixando a disputa completamente aberta.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 3 de setembro de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa da Itália
- 13h00 – Palermo x Mantova – SportyNet (TV e YouTube)
- 16h00 – Cagliari x Hellas Verona – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Saudita
- 13h30 – Neom x Al-Khaleej – Canal GOAT e BandSports
- 15h00 – Al-Diriyah x Al-Qadsiah – Canal GOAT, Xsports e SporTV
Campeonato Francês
- 15h45 – Toulouse x Lille – CazéTV
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Real Sociedad x Celta de Vigo – CazéTV
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil
- 20h00 – Grêmio x Internacional – Prime Video
Campeonato Brasileiro – Série B
- 20h00 – Náutico x Botafogo-SP – SporTV e Premiere