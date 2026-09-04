Brasileirão Feminino: onde assistir às quartas de final

Tem início nesta sexta-feira (4) e seguem até a próxima segunda (7), os jogos de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino, com todos os confrontos ainda em aberto. As partidas de ida tiveram dois empates, uma vitória por margem mínima e um duelo sem gols, deixando a definição das classificadas para os segundos 90 minutos.

No primeiro confronto, Grêmio e São Paulo empataram em 0 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, resultado que mantém a disputa completamente aberta. Flamengo e Ferroviária também chegam ao jogo de volta com uma vantagem mínima para o time carioca, que venceu por 1 a 0 no Luso-Brasileiro.

Já o Corinthians saiu na frente do Cruzeiro ao vencer por 1 a 0 no Independência e joga pelo empate para avançar à semifinal. No duelo entre Bahia e Palmeiras, o placar terminou em 1 a 1 na Arena Fonte Nova, deixando a vaga em aberto para a partida decisiva em Campinas.

Confira os confrontos, horários, locais e onde assistir aos jogos de volta das quartas de final:

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Palmeiras x Bahia

Sexta-feira (4), às 21h30

Arena Barueri, em Barueri (SP)

Onde assistir: N Sports (Youtube), Sportv (canal fechado) e TV Brasil (TV aberta)

São Paulo x Grêmio

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Sexta-feira (5), às 16h30

Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Onde assistir: Globo (TV aberta) e Sportv (canal fechado)

Ferroviária x Flamengo

Sábado (5), às 16h30

Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Sportv (canal fechado), TV Brasil (TV aberta), getv (Youtube) e Uol (Youtube)

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Corinthians x Cruzeiro

Segunda-feira (7), às 17h

Canindé, em São Paulo (SP)

Onde assistir: Sportv (canal fechado)