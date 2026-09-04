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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Brasileirão Feminino: onde assistir às quartas de final

Jogos de volta começam nesta sexta e seguem até segunda-feira

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 18h18 | Atualizado em 4 set 2026, 18h23
Duas jogadoras de futebol disputam uma bola aérea em campo verde. A da esquerda, de camisa azul e cabelo crespo, salta para cabecear. A da direita, de camisa branca e cabelo preso, estende o braço para o lado, com expressão de esforço. A bola está acima da cabeça da jogadora de azul. Ao fundo, torcedores em arquibancadas e placas de publicidade desfocadas
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro/Divulgação)
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Tem início nesta sexta-feira (4) e seguem até a próxima segunda (7), os jogos de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino, com todos os confrontos ainda em aberto. As partidas de ida tiveram dois empates, uma vitória por margem mínima e um duelo sem gols, deixando a definição das classificadas para os segundos 90 minutos.

No primeiro confronto, Grêmio e São Paulo empataram em 0 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, resultado que mantém a disputa completamente aberta. Flamengo e Ferroviária também chegam ao jogo de volta com uma vantagem mínima para o time carioca, que venceu por 1 a 0 no Luso-Brasileiro.

Já o Corinthians saiu na frente do Cruzeiro ao vencer por 1 a 0 no Independência e joga pelo empate para avançar à semifinal. No duelo entre Bahia e Palmeiras, o placar terminou em 1 a 1 na Arena Fonte Nova, deixando a vaga em aberto para a partida decisiva em Campinas.

Confira os confrontos, horários, locais e onde assistir aos jogos de volta das quartas de final:

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Palmeiras x Bahia

  • Sexta-feira (4), às 21h30
  • Arena Barueri, em Barueri (SP)
  • Onde assistir: N Sports (Youtube), Sportv (canal fechado) e TV Brasil (TV aberta)

São Paulo x Grêmio

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  • Sexta-feira (5), às 16h30
  • Brinco de Ouro, em Campinas (SP)
  • Onde assistir: Globo (TV aberta) e Sportv (canal fechado)

Ferroviária x Flamengo

  • Sábado (5), às 16h30
  • Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Sportv (canal fechado), TV Brasil (TV aberta), getv (Youtube) e Uol (Youtube)
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Corinthians x Cruzeiro

  • Segunda-feira (7), às 17h
  • Canindé, em São Paulo (SP)
  • Onde assistir: Sportv (canal fechado)
Duas jogadoras de futebol em campo verde, uma de camisa rubro-negra e shorts brancos, outra de camisa clara e shorts escuros, disputam a bola branca e azul. Ambas estão concentradas, com expressões faciais de esforço e os braços abertos para equilíbrio. O fundo é escuro, com iluminação de estádio
Flamengo e Ferroviária duelam pelas quartas do Brasileirão Feminino. (Paula Reis/Flamengo/Divulgação)
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Futebol Feminino
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