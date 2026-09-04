Luis Enrique x Filipe Luís: o que disseram os técnicos sobre primeiro reencontro pós- Mundial

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O PSG recebe o Monaco em um reencontro marcante entre os técnicos Luis Enrique e Filipe Luís. Após um embate na final intercontinental, o ex-lateral do Flamengo lidera o Monaco com um início promissor na Ligue 1. Ambos os treinadores trocam elogios, mas preveem um grande desafio neste confronto de gigantes.

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O PSG recebe o Monaco no Parque dos Príncipes nesta sexta, 4, às 16h (horário de Brasília) em um jogo marcado pelo reencontro de Luis Enrique e Filipe Luís. Os treinadores se enfrentaram apenas uma vez na final do Intercontinental de Clubes, no ano passado, quando o brasileiro comandava o Flamengo.

Filipe Luís está tendo um começo dos sonhos sob comando do Monaco, sua primeira estrangeira como técnico. A equipe venceu o mata-mata da Liga Conferência contra o Gornik Zabrze por 7 a 3 no placar agregado e foi a única com duas vitórias nas duas primeiras rodadas da Ligue 1, chegando a liderança do torneio por pontos corridos. Lyon e Lille ultrapassaram provisoriamente o time com um jogo a mais.

Para recuperar a ponta da tabela, o técnico brasileiro e seus jogadores terão pela frente o maior teste da temporada: o PSG é o atual campeão francês e da Champions League, e Filipe não poupou elogios ao adversário:

“Vamos enfrentar uma das melhores equipes da história do futebol. Vou enfrentar, mais uma vez, o melhor treinador do mundo ou, provavelmente, um dos três melhores da história. [Entre os melhores] Com Cruyff, Guardiola, Ancelotti? Basta olhar os números. Ganhou títulos com o Barcelona, com o PSG. É muito difícil ganhar pela primeira vez, e ele continua ganhando”, afirmou o treinador à CazéTV.

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“Ele é um técnico único. Eu o admiro muito”, completou.

A admiração é recíproca, já que Luis Enrique também gosta do trabalho do brasileiro: “O Monaco é um grande time, especialmente com esse técnico (Filipe Luís), de quem gosto muito, porque gosto de técnicos corajosos e que amam jogar futebol. No começo, quando soube que ele viria para a França, fiquei feliz, mas depois pensei, droga…”

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Apesar do status de campeão, o PSG está na 11ª colocação do Campeonato Francês com dois empates nas primeiras rodadas da competição.

O único confronto entre os treinadores foi em 17 de dezembro do último ano na final do Intercontinental de Clubes. Na época a frente do Flamengo, Filipe Luis bateu na trave na busca pelo bicampeonato mundial Rubro-negro. O time carioca buscou um empate em 1 a 1 com o PSG, do técnico Luis Enrique, mas perdeu na disputa de pênaltis por 2 a 1, com quatro pênaltis defendidos pelo goleiro da equipe francesa, Safonov.