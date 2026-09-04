🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

Luis Enrique x Filipe Luís: o que disseram os técnicos sobre primeiro reencontro pós- Mundial

Agora no Monaco, brasileiro volta a cruzar o caminho do espanhol após a decisão do Intercontinental pelo Flamengo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 15h50
DOHA, QATAR - DECEMBER 17: Filipe Luis, Head Coach of CR Flamengo, and Luis Enrique, Manager of Paris Saint-Germain, interact prior to the FIFA Intercontinental Cup 2025 final match between Paris Saint-Germain and CR Flamengo at Ahmad Bin Ali Stadium on December 17, 2025 in Doha, Qatar. (Photo by Getty Images/Getty Images)
Filipe Luís e Luis Enrique na final do Intercontinental de Clubes de 2025 (Getty Images/Getty Images)
Continua após publicidade
Luis Enrique x Filipe Luís: o que disseram os técnicos sobre primeiro reencontro pós- Mundial Priorizar nos meus resultados Google

O PSG recebe o Monaco no Parque dos Príncipes nesta sexta, 4, às 16h (horário de Brasília) em um jogo marcado pelo reencontro de Luis Enrique e Filipe Luís. Os treinadores se enfrentaram apenas uma vez na final do Intercontinental de Clubes, no ano passado, quando o brasileiro comandava o Flamengo. 

Filipe Luís está tendo um começo dos sonhos sob comando do Monaco, sua primeira estrangeira como técnico. A equipe venceu o mata-mata da Liga Conferência contra o Gornik Zabrze por 7 a 3 no placar agregado e foi a única com duas vitórias nas duas primeiras rodadas da Ligue 1, chegando a liderança do torneio por pontos corridos. Lyon e Lille ultrapassaram provisoriamente o time com um jogo a mais. 

Para recuperar a ponta da tabela, o técnico brasileiro e seus jogadores terão pela frente o maior teste da temporada: o PSG é o atual campeão francês e da Champions League, e Filipe não poupou elogios ao adversário:

Siga

“Vamos enfrentar uma das melhores equipes da história do futebol. Vou enfrentar, mais uma vez, o melhor treinador do mundo ou, provavelmente, um dos três melhores da história. [Entre os melhores] Com Cruyff, Guardiola, Ancelotti? Basta olhar os números. Ganhou títulos com o Barcelona, com o PSG. É muito difícil ganhar pela primeira vez, e ele continua ganhando”, afirmou o treinador à CazéTV. 

Continua após a publicidade

“Ele é um técnico único. Eu o admiro muito”, completou.

A admiração é recíproca, já que Luis Enrique também gosta do trabalho do brasileiro: “O Monaco é um grande time, especialmente com esse técnico (Filipe Luís), de quem gosto muito, porque gosto de técnicos corajosos e que amam jogar futebol. No começo, quando soube que ele viria para a França, fiquei feliz, mas depois pensei, droga…”

Continua após a publicidade

Apesar do status de campeão, o PSG está na 11ª colocação do Campeonato Francês com dois empates nas primeiras rodadas da competição.

O único confronto entre os treinadores foi em 17 de dezembro do último ano na final do Intercontinental de Clubes. Na época a frente do Flamengo, Filipe Luis bateu na trave na busca pelo bicampeonato mundial Rubro-negro. O time carioca buscou um empate em 1 a 1 com o PSG, do técnico Luis Enrique, mas perdeu na disputa de pênaltis por 2 a 1, com quatro pênaltis defendidos pelo goleiro da equipe francesa, Safonov.

Publicidade
TAGS:
Campeonato Francês
Flamengo
Monaco
Paris Saint Germain (PSG)
PSG
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).