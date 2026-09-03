Futebol feminino bate recordes na janela do meio do ano, aponta Fifa

O futebol feminino voltou a estabelecer novas marcas no mercado internacional de transferências. Segundo levantamento divulgado pela Fifa nesta quinta-feira, 1.406 transferências internacionais foram registradas no futebol profissional feminino durante a janela do meio do ano de 2026, entre 1º de junho e 2 de setembro. O número representa um crescimento de 19,2% em relação ao recorde anterior e é o maior já registrado em uma janela de meio de ano.

Os clubes gastaram US$ 28,6 milhões em taxas de transferência, mais que o dobro do registrado na mesma janela de 2025. O crescimento reforça a expansão do mercado do futebol feminino e acompanha o aumento do investimento feito por clubes e ligas nos últimos anos.

A Inglaterra liderou os gastos, com US$ 8 milhões investidos em transferências. Na sequência aparecem Espanha, com US$ 6,6 milhões, Alemanha, com US$ 4,9 milhões, Estados Unidos, com US$ 2,9 milhões, e Itália, com US$ 2,1 milhões. Entre as brasileiras, o destaque foi a venda de Kerolin do Manchester City ao Barcelona por 1,5 milhão de euros, o que equivale à aproximadamente US$ 1,74 milhão.

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No outro lado das negociações, a Suécia foi o país que mais recebeu em taxas de transferência, com US$ 4,2 milhões. Inglaterra, com US$ 4 milhões, França e Alemanha, ambas com US$ 3,6 milhões, e Holanda, com US$ 2,9 milhões, completam o grupo dos cinco primeiros.

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Além dos valores, o volume de movimentações também chama atenção. Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França foram as associações com maior número de transferências de entrada. Entre as saídas, a Inglaterra aparece novamente na liderança, seguida por Estados Unidos, Itália, Alemanha e Espanha.

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A entidade disponibilizou os dados completos em sua plataforma interativa de transferências, que permite comparar a movimentação entre as associações filiadas e acompanhar a evolução do mercado ao longo dos anos. Clique aqui para acessar.