Jovem é suspeito de planejar sequestro de Mbappé

Um jovem de 18 anos, identificado como Clément L., preso na França por roubo é suspeito de planejar o sequestro de Kylian Mbappé e ataques contra outras celebridades. A informação foi divulgada pelo jornal francês Le Parisien.

Segundo as investigações, Clément teria comandado uma série de assaltos e planos de sequestro entre abril e agosto, na região de Neuilly-sur-Seine. O jogador do Real Madrid estaria entre os alvos do grupo, que pretendia abordá-lo durante uma passagem por Paris. Mbappé era classificado como um “alvo muito rico”.

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No celular apreendido com o suspeito, a polícia encontrou 26 endereços de jogadores, cantores e outras personalidades. Clément está em prisão preventiva e isolado. Em depoimento, ele admitiu que sabia que as atitudes eram ilegais, mas negou ser o responsável por todos os crimes atribuídos ao grupo.

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A investigação também apura o roubo de uma relojoaria em Paris, em maio, quando 11 relógios de luxo avaliados em 150 mil euros foram levados. Impressões digitais encontradas em uma caixa ajudaram os investigadores a chegar aos suspeitos.