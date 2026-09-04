PSG x Monaco na Ligue 1: onde assistir, horário e escalações

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PSG e Monaco duelam nesta sexta pela Ligue 1. O pentacampeão PSG busca a primeira vitória em casa após dois empates difíceis. Já o Monaco, liderado pelo brasileiro Filipe Luís, chega invicto e com 100% de aproveitamento, além de quatro vitórias consecutivas. Um confronto de opostos na busca pela liderança do campeonato francês. Acompanhe a transmissão ao vivo.

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PSG e Monaco se enfrentam nesta sexta-feira, 4, às 16h05 (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela terceira rodada da Ligue 1.

Atual pentacampeão francês, o PSG começou a temporada com dois empates por 2 a 2, diante de Rennes e Lille, ambos fora de casa. Em cada uma das partidas, a equipe comandada por Luis Enrique precisou reagir depois de ficar em desvantagem por dois gols. Com dois pontos, o clube da capital tenta aproveitar sua estreia no Parque dos Príncipes nesta edição da Ligue 1 para finalmente vencer no campeonato.

O PSG não contará com Nuno Mendes, suspenso. Ousmane Dembélé, poupado na rodada anterior, deve voltar a ficar à disposição de Luis Enrique.

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Do outro lado, sob o comando do brasileiro Filipe Luís, o Monaco venceu os dois primeiros compromissos da Ligue 1 e lidera o campeonato com seis pontos. Depois de superar o Le Havre por 1 a 0 na estreia, o time do Principado derrotou o Olympique de Marseille por 2 a 0 e segue sem sofrer gols na competição.

A boa sequência da equipe visitante não se limita ao Campeonato Francês. Contando também os dois jogos contra o Górnik Zabrze pelos playoffs da Liga Conferência, o Monaco acumula quatro vitórias consecutivas.

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O Monaco tem uma lista extensa de baixas, com Jordan Teze, Matthis Abline, Ansu Fati, Edan Diop, Mohammed Salisu e Takumi Minamino fora por lesão. Folarin Balogun é dúvida para o confronto.

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Onde assistir à partida entre PSG e Monaco?

PSG e Monaco jogam nesta sexta-feira, 4, às 16h05 (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela terceira rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão da CazéTV e do Prime Video.

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Prováveis escalações

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Digne; Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé e Doué. Técnico: Luis Enrique.

Monaco: Hrádecky; Vanderson, Sadibou Sané, Eric Dier e Nazinho; Lamine Camara e Zakaria; Coulibaly, Golovin e Idumbo; Paris Brunner. Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem:

Árbitro: Jérôme Brisard;

Jérôme Brisard; Assistentes: Alexis Auger e Aurélien Berthomieu;

Alexis Auger e Aurélien Berthomieu; Quarto árbitro: Romain Lissorgue;

Romain Lissorgue; VAR: Alexandre Castro;

Alexandre Castro; AVAR: Wilfried Bien.