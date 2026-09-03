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Esporte

CBF define adversários da seleção brasileira para amistosos de novembro

Equipe de Carlo Ancelotti reencontra adversário de mata-mata da Copa do Mundo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 11h37 | Atualizado em 3 set 2026, 11h40
Jogadores de futebol brasileiros, vestindo camisas amarelas e coletes de treino rosa, se abraçam e comemoram em campo de grama verde, com uma linha branca visível
Jogadores da seleção brasileira comemoram gol de Gabriel Martinelli contra o Japão na Copa do Mundo 2026 — seleções se reencontram em amistoso (Joe Buvid/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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CBF define adversários da seleção brasileira para amistosos de novembro Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil, em processo de reconstrução após a campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2026, disputará em novembro os dois últimos amistosos do ano, contra Japão e Singapura, em uma excursão pelo sudeste asiático, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A seleção enfrentará o Japão em 14 de novembro e, três dias depois, vai encarar Singapura. As partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.

“Os amistosos em Singapura representam mais um passo importante na construção da seleção brasileira para os próximos anos”, afirmou o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, citado em um comunicado da entidade.

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Em setembro e outubro, o Brasil disputará amistosos contra Austrália e Índia. A seleção vai enfrentar os australianos duas vezes, em 25 de setembro em Townsville e em 29 em Brisbane. No dia 3 de outubro, jogará contra a Índia em Calcutá.

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O Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao ser derrotado por 2-1 pela Noruega.

(Com AFP)

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Amistosos Seleção Brasileira
Seleção Brasileira de Futebol
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