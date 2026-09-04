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Esporte

Neymar entrega sem querer nome da terceira filha com Bruna Biancardi

Casal é pai de Mavie e Mel

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 10h53 | Atualizado em 4 set 2026, 11h44
Neymar, Bruna Biancardi e suas duas filhas posam sorridentes em frente a um carro preto e um muro verde. Neymar usa boné e jaqueta marrom, segurando a filha mais velha, que veste um suéter branco e segura um pacote laranja. Bruna, de macacão branco, segura a filha mais nova, de macacão claro.
Neymar e Brunca Biancardi com as filhas (Instagram/Reprodução)
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Neymar entrega sem querer nome da terceira filha com Bruna Biancardi Priorizar nos meus resultados Google

Neymar acabou entregando, sem querer, o nome da terceira filha que espera com Bruna Biancardi. O jogador compartilhou nas redes sociais uma cartinha deixada pela família após a partida entre Santos e Palmeiras, na quarta-feira, 2, e revelou que a bebê se chamará Mariah.

“Não fique triste! Estamos sempre com você. Te amamos muito. Mamãe, Mavie, Mel e Mariah”, dizia o recado assinado por Bruna e pelas filhas. A assinatura chamou atenção, já que havia um nome a mais. A caçula, que ainda nem nasceu, já aparece ao lado das irmãs na declaração de carinho ao pai.

Um bilhete rosa escrito à mão com a mensagem Não fique triste! Estaremos sempre com você. Te amamos muito. Mamãe, Maui, Mel e Mariah, sobre uma superfície azul decorada com glitter vermelho e roxo, e adesivos de coração, estrela e chuteira
Recado de Bruna Biancardi para Neymar que revelou nome da terceira filha do casal (Instagram/Reprodução)

Mariah será a terceira filha de Neymar e Bruna, que também são pais de Mavie, de 2 anos, e Mel, 11 meses. Assim, as três meninas terão nomes iniciados pela letra M. Com a chegada da bebê, prevista para dezembro, o jogador será pai de cinco filhos, incluindo Helena, 2, Davi Lucca, 15.

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