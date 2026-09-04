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Esporte

Real Betis x Real Madrid na La Liga: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 4, pela quarta rodada do campeonato espanhol

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 10h30
SEVILLE, SPAIN - APRIL 25: General view of the stadium before a training session ahead of the Copa del Rey Final Match between FC Barcelona and Real Madrid at Estadio de La Cartuja on April 25, 2025 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
Estádio de La Cartuja em Sevilha (Fran Santiago/Getty Images)
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Real Betis x Real Madrid na La Liga: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Real Betis recebe o Real Madrid nesta sexta-feira, 4, às 16h (horário de Brasília), no Estádio La Cartuja, em Sevilha, pela quarta rodada da La Liga

Sob o comando de José Mourinho, o Real Madrid venceu seus três primeiros compromissos pelo campeonato e soma nove pontos. A equipe merengue vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Málaga, no Santiago Bernabéu.

Além dos resultados, o Madrid mostra força ofensiva neste início de temporada. Foram dez gols marcados nas três primeiras rodadas, com Mbappé como principal referência do ataque e Vinícius Júnior, Bellingham e Arda Güler também participando da produção ofensiva. Mourinho, porém, convive com problemas físicos no elenco e pode promover mudanças antes da estreia da equipe na Liga dos Campeões.

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Do outro lado está um Betis que iniciou a La Liga com duas vitórias consecutivas, ambas por 1 a 0, antes de sofrer uma derrota por 5 a 2 para o Levante. A equipe comandada por Manuel Pellegrini chega à quarta rodada com seis pontos e tenta usar o mando de campo para frear um adversário que ainda não desperdiçou pontos no campeonato.

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Com nomes como Antony, Isco e Rodrigo Riquelme no setor ofensivo, o Betis aposta na capacidade de criação para enfrentar o favoritismo madridista.

Cinco dos últimos dez encontros entre as equipes terminaram empatados.

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Onde assistir à partida entre Real Betis e Real Madrid?

Real Betis e Real Madrid jogam nesta sexta-feira, 4, às 16h (horário de Brasília), no Estádio La Cartuja, em Sevilha, pela quarta rodada da La Liga. A partida terá transmissão da CazéTV e do Prime Video.

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Prováveis escalações:

Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan e Fran García; Facundo Bernal e Marc Roca; Antony, Isco e Rodrigo Riquelme; Troy Parrott. Técnico: Manuel Pellegrini.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Cucurella; Valverde e Camavinga; Brahim Díaz, Bellingham e Vinícius Júnior; Mbappé. Técnico: José Mourinho.

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TAGS:
Campeonato Espanhol
Futebol: onde assistir
Real Madrid
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