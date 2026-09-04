Real Betis x Real Madrid na La Liga: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 4, pela quarta rodada do campeonato espanhol
O Real Betis recebe o Real Madrid nesta sexta-feira, 4, às 16h (horário de Brasília), no Estádio La Cartuja, em Sevilha, pela quarta rodada da La Liga.
Sob o comando de José Mourinho, o Real Madrid venceu seus três primeiros compromissos pelo campeonato e soma nove pontos. A equipe merengue vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Málaga, no Santiago Bernabéu.
Além dos resultados, o Madrid mostra força ofensiva neste início de temporada. Foram dez gols marcados nas três primeiras rodadas, com Mbappé como principal referência do ataque e Vinícius Júnior, Bellingham e Arda Güler também participando da produção ofensiva. Mourinho, porém, convive com problemas físicos no elenco e pode promover mudanças antes da estreia da equipe na Liga dos Campeões.
Do outro lado está um Betis que iniciou a La Liga com duas vitórias consecutivas, ambas por 1 a 0, antes de sofrer uma derrota por 5 a 2 para o Levante. A equipe comandada por Manuel Pellegrini chega à quarta rodada com seis pontos e tenta usar o mando de campo para frear um adversário que ainda não desperdiçou pontos no campeonato.
Com nomes como Antony, Isco e Rodrigo Riquelme no setor ofensivo, o Betis aposta na capacidade de criação para enfrentar o favoritismo madridista.
Cinco dos últimos dez encontros entre as equipes terminaram empatados.
Onde assistir à partida entre Real Betis e Real Madrid?
Real Betis e Real Madrid jogam nesta sexta-feira, 4, às 16h (horário de Brasília), no Estádio La Cartuja, em Sevilha, pela quarta rodada da La Liga. A partida terá transmissão da CazéTV e do Prime Video.
Prováveis escalações:
Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan e Fran García; Facundo Bernal e Marc Roca; Antony, Isco e Rodrigo Riquelme; Troy Parrott. Técnico: Manuel Pellegrini.
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Cucurella; Valverde e Camavinga; Brahim Díaz, Bellingham e Vinícius Júnior; Mbappé. Técnico: José Mourinho.