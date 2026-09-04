Forte cheiro de droga fez Sabalenka interromper partida do US Open
Atleta explicou à imprensa que é difícil se concentrar com aroma de maconha durante o jogo
A tenista Aryna Sabalenka interrompeu a própria partida do US Open nesta sexta-feira, 4, para avisar ao árbitro que alguém nas arquibancadas do estádio Louis Armstrong, no Centro Nacional de Tênis Billie Jean King, fumava maconha.
A atleta, número um do ranking da WTA, avisou o árbitro por causa do “cheiro forte” de maconha, que atrapalhava a performance durante a competição. A partida terminou com vitória de Sabalenka, contra a tenista do Uzbequistão Kamilla Rakhimova. A interrupção aconteceu logo no início, quando liderava com 2-0.
Sabalenka se aproximou da árbitra Eva Asderaki-Moore e disse “Alguém está fumando maconha, então por favor… porque o cheiro é muito forte”. Posteriormente, à imprensa, a atleta explicou que o incidente não foi tão inoportuno, e que não se importa com o que as pessoas fazem, mas pediu que não fumassem maconha dentro de uma quadra de tênis.
“Eu estava tipo ‘gente, vocês podem fazer o que quiserem fumar o que quiserem, relaxar o quanto quiserem, mas não façam dentro de uma quadra de tênis’. É difícil lidar com o cheiro e atuar da melhor forma. Ventava um pouco, eu não sei de onde estava vindo, se das arquibancadas ou do lado de fora”, disse a atleta.
No estado de Nova York, nos Estados Unidos, é completamente legal fumar maconha de forma recreativa. Apesar disso, as regras do US Open proíbem qualquer tipo de fumo, seja de vapes, cigarros comuns ou cigarros de maconha.