Pluto TV adquire direitos de transmissão do Circuito de Surfe até 2027

A plataforma de streaming gratuito Pluto TV firmou um acordo com a World Surf League (WSL) para transmitir as etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe até o fim de 2027. A cobertura começa entre os dias 4 e 6 de setembro, com a exibição da etapa de Guarapari (ES), válida pelo Qualifying Series (QS).

As transmissões ocorrerão ao vivo pelo canal Pluto TV Esportes 2, a partir das 8h, cobrindo as baterias masculinas e femininas com o sinal oficial da liga — incluindo narração, comentários e grafismos próprios da WSL. O início das provas diárias depende das condições climáticas e do mar na Praia d’Ulé.

O contrato abrange as duas etapas restantes do calendário de 2026 — incluindo uma com local a ser definido — e todas as etapas previstas para a temporada de 2027.

Válido como etapa classificatória regional para o Challenger Series, divisão de acesso à elite mundial do surfe, o Circuito Banco do Brasil prevê 33 eventos no ciclo entre 2022 e 2028. Dezoito etapas foram realizadas até 2025, e outras 15 estão programadas para os próximos três anos, totalizando passagens por nove estados brasileiros.

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