Real Madrid sofre primeira derrota na La Liga durante visita ao Betis

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O Real Madrid foi derrotado fora de casa pelo Betis por 1 a 0 e perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Espanhol, em jogo que abriu a 4ª rodada. Apesar de dominar a partida e ter um pênalti desperdiçado por Mbappé nos acréscimos, o time merengue pagou pela falta de eficácia nas finalizações.

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O Real Madrid foi derrotado fora de casa pelo Betis por 1 a 0 nesta sexta-feira, 4, e perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Espanhol, no jogo que abriu a 4ª rodada. O irlandês Troy Parrott marcou o único gol da partida na reta final (80′) e colocou o Betis na terceira posição na tabela, empatado com nove pontos com o próprio Real Madrid e com o Barcelona, que é o líder e vai visitar o Valencia no domingo.

O time merengue dominou a partida no estádio de La Cartuja, mas pagou o preço pela falta de eficácia nas finalizações. Nos acréscimos (90’+5), o astro francês Kylian Mbappé teve um pênalti defendido pelo goleiro Álvaro Valles e desperdiçou a chance de garantir pelo menos o empate. “Acho que a equipe fez um grande jogo. Às vezes você perde e não sabe como explicar”, disse o técnico do Real Madrid, José Mourinho, após a partida.

“Saímos frustrados porque fizemos mais”, acrescentou Mourinho. O Real Madrid terá agora que esquecer o tropeço e voltar as atenções para a estreia na Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, na próxima terça-feira.

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(com AFP)