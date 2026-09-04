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Esporte

Real Madrid sofre primeira derrota na La Liga durante visita ao Betis

Mourinho reconhece frustração com derrota e destaca domínio do Real Madrid, que desperdiçou chances decisivas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 19h41
O técnico José Mourinho, de cabelos grisalhos e camisa polo azul-marinho, grita com a boca aberta na beira do campo, enquanto jogadores em uniformes de futebol verde e branco e vermelho desfocam em primeiro plano. Ao fundo, jogadores reservas sentam no banco
 (Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)
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O Real Madrid foi derrotado fora de casa pelo Betis por 1 a 0 nesta sexta-feira, 4, e perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Espanhol, no jogo que abriu a 4ª rodada. O irlandês Troy Parrott marcou o único gol da partida na reta final (80′) e colocou o Betis na terceira posição na tabela, empatado com nove pontos com o próprio Real Madrid e com o Barcelona, que é o líder e vai visitar o Valencia no domingo.

O time merengue dominou a partida no estádio de La Cartuja, mas pagou o preço pela falta de eficácia nas finalizações. Nos acréscimos (90’+5), o astro francês Kylian Mbappé teve um pênalti defendido pelo goleiro Álvaro Valles e desperdiçou a chance de garantir pelo menos o empate. “Acho que a equipe fez um grande jogo. Às vezes você perde e não sabe como explicar”, disse o técnico do Real Madrid, José Mourinho, após a partida.

“Saímos frustrados porque fizemos mais”, acrescentou Mourinho. O Real Madrid terá agora que esquecer o tropeço e voltar as atenções para a estreia na Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, na próxima terça-feira.

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(com AFP)

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