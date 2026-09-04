Por que a FIA retirou pódio de Pierre Gasly do GP de Mônaco?

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A FIA retirou o pódio de Pierre Gasly do GP de Mônaco após apelos da McLaren e Red Bull. O Tribunal de Apelação restaurou as punições de cinco segundos por excesso de velocidade no pit lane. Com isso, Gasly volta para a sétima posição, e Isack Hadjar reassume o terceiro lugar. A equipe Alpine expressou sua decepção e frustração com a decisão.

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A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) retirou o pódio do francês Pierre Gasly do GP de Mônaco desta temporada. A decisão divulgada nesta sexta, 4, segue o resultado da audiência do Tribunal Internacional de Apelação realizada após apelo da McLaren e da Red Bull. Com a resolução, o piloto da Alpine cai para a sétima colocação na prova, e seu compatriota Isack Hadjar, da Red Bull, assume o terceiro lugar.

Na corrida no circuito monegasco no dia 7 de junho Kimi Antonelli, da Mercedes, terminou em primeiro lugar, Lewis Hamilton, da Ferrari, na segunda colocação, e Pierre Gasly em terceiro. O francês, no entanto, não subiu ao pódio pois tinha recebido duas punições de cinco segundo por excesso de velocidade no pit lane. Hadjar foi quem subiu no pódio.

No mesmo dia, a Alpine entrou com pedido de revisão junto à FIA para cancelar as punições e o apelo foi aceito por uma imprecisão na configuração das zonas de medição dos boxes, como anunciado no dia 12 de junho. O piloto francês então foi recolocado no terceiro lugar nos resultados oficiais.

A McLaren e a Red Bull recorreram da decisão ao Tribunal de Apelação no dia 16 de junho. A primeira equipe viu seu piloto Oscar Piastri cair da quarta para quinta colocação com a volta de Gasly ao pódio, enquanto a segunda perdeu o terceiro lugar de Hadjar e sua equipe B, a Racing Bulls, teve Liam Lawson e Arvid Lindblad caindo para sexto e sétimo lugares, respectivamente, e somando menos pontos.

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No dia 25 de agosto, a audiência da Corte aceitou os apelos da McLaren e da Red Bull restaurando as duas punições de cinco segundo a Gasly, que voltou à sétima posição com o tempo registrado.

Reação da Alpine

A equipe do piloto francês discordou da decisão da FIA e do Tribunal. Confira a nota da Alpine:

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“A equipe expressa sua decepção e frustração com o resultado alcançado pelo Tribunal Internacional de Apelação da FIA em relação ao resultado do Grande Prêmio de Mônaco de 2026. Embora discordemos da decisão e mantenhamos integralmente a posição de que o carro #10 não excedeu o limite de velocidade do pit lane em nenhum momento durante a corrida, a equipe reconhece a decisão do painel de juízes na recente audiência realizada em Paris. Embora o resultado não seja o que esperávamos, já que consideramos ter sido punidos injustamente, a equipe está totalmente focada em continuar melhorando seu desempenho na pista e permanece na disputa pelo Campeonato, que segue acirrada e muito competitiva. Esse resultado não vai desviar a equipe de seus esforços e de sua motivação para alcançar seus objetivos até o fim da temporada.”

TEAM STATEMENT pic.twitter.com/R0m4c0V6pO — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 4, 2026

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