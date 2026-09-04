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Por que a FIA retirou pódio de Pierre Gasly do GP de Mônaco?

Piloto francês terminou corrida em terceiro lugar, mas foi para sétima colocação após reaplicação de penalidades

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 13h09
Dois carros de Fórmula 1 em uma curva acentuada, o primeiro azul e rosa, o segundo laranja. Ao fundo, um banner preto com a palavra MONACO em vermelho e uma ilustração de carros de corrida, e uma arquibancada com pessoas. A pista é ladeada por vegetação exuberante e um muro de contenção
Alpine de Pierre Gasly no GP de Mônaco 2026 (Alessio Morgese/NurPhoto/Getty Images)
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A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) retirou o pódio do francês Pierre Gasly do GP de Mônaco desta temporada. A decisão divulgada nesta sexta, 4, segue o resultado da audiência do Tribunal Internacional de Apelação realizada após apelo da McLaren e da Red Bull. Com a resolução, o piloto da Alpine cai para a sétima colocação na prova, e seu compatriota Isack Hadjar, da Red Bull, assume o terceiro lugar.

Na corrida no circuito monegasco no dia 7 de junho Kimi Antonelli, da Mercedes, terminou em primeiro lugar, Lewis Hamilton, da Ferrari, na segunda colocação, e Pierre Gasly em terceiro. O francês, no entanto, não subiu ao pódio pois tinha recebido duas punições de cinco segundo por excesso de velocidade no pit lane. Hadjar foi quem subiu no pódio.

No mesmo dia, a Alpine entrou com pedido de revisão junto à FIA para cancelar as punições e o apelo foi aceito por uma imprecisão na configuração das zonas de medição dos boxes, como anunciado no dia 12 de junho. O piloto francês então foi recolocado no terceiro lugar nos resultados oficiais.

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A McLaren e a Red Bull recorreram da decisão ao Tribunal de Apelação no dia 16 de junho. A primeira equipe viu seu piloto Oscar Piastri cair da quarta para quinta colocação com a volta de Gasly ao pódio, enquanto a segunda perdeu o terceiro lugar de Hadjar e sua equipe B, a Racing Bulls, teve Liam Lawson e Arvid Lindblad caindo para sexto e sétimo lugares, respectivamente, e somando menos pontos.

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No dia 25 de agosto, a audiência da Corte aceitou os apelos da McLaren e da Red Bull restaurando as duas punições de cinco segundo a Gasly, que voltou à sétima posição com o tempo registrado. 

Reação da Alpine

A equipe do piloto francês discordou da decisão da FIA e do Tribunal. Confira a nota da Alpine:

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A equipe expressa sua decepção e frustração com o resultado alcançado pelo Tribunal Internacional de Apelação da FIA em relação ao resultado do Grande Prêmio de Mônaco de 2026. Embora discordemos da decisão e mantenhamos integralmente a posição de que o carro #10 não excedeu o limite de velocidade do pit lane em nenhum momento durante a corrida, a equipe reconhece a decisão do painel de juízes na recente audiência realizada em Paris. Embora o resultado não seja o que esperávamos, já que consideramos ter sido punidos injustamente, a equipe está totalmente focada em continuar melhorando seu desempenho na pista e permanece na disputa pelo Campeonato, que segue acirrada e muito competitiva. Esse resultado não vai desviar a equipe de seus esforços e de sua motivação para alcançar seus objetivos até o fim da temporada.

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