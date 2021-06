Dinamarca goleia País de Gales e avança às quartas da Eurocopa

A Dinamarca é a primeira seleção com vaga garantida nas quartas de final da Eurocopa. Neste sábado, 26, os dinamarqueses golearam o País de Gales por 4 a 0, pelas oitavas da competição, em Amsterdã, na Holanda, e seguem no torneio. Os gols da vitória foram anotados por Kasper Dolberg, duas vezes, Joakim Maehle e Martin Braithwaite.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Agora, a Dinamarca aguarda o vencedor do duelo da partida entre Holanda e República Checa, que se enfrentam neste domingo, 27, às 13h (de Brasília), para saber quem encara nas quartas da competição, que acontece no próximo sábado, 3, às 13h, em Baku, no Azerbaijão.

Os dinamarqueses abriram o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Mikkel Damsgaard fez uma grande jogada pela esquerda e tocou para Kasper Dolberg, que finalizou com categoria e balançou a rede.

O atacante voltou a brilhar já no segundo tempo, aos 2 minutos. Martin Braithwaite avançou pela direita e cruzou rasteiro. Neco Williams cortou de forma errada e entregou de graça para Dolberg, que não desperdiçou e mandou para o gol.

Continua após a publicidade

A Dinamarca fez o terceiro já aos 43 minutos da etapa final. Joakim Maehle recebeu com liberdade pela direita, cortou a marcação do lateral Ben Davies e finalizou no canto do goleiro Danny Ward.

A seleção dinamarquesa fechou o placar aos 50 minutos. Martin Braithwaite recebeu pela direita de Andreas Cornelius e bateu forte para marcar. O bandeirinha marcou impedimento, mas o VAR checou o lance e confirmou o tento do atacante.