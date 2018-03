Del Nero tem suspensão ampliada pela Fifa

Marco Polo Del Nero continuará sem saber seu destino por mais 45 dias. A Fifa já informou ao cartola que optou por ampliar a suspensão provisória aplicada a ele desde dezembro por mais um mês e meio, na esperança de conseguir até lá completar as investigações sobre presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A nova punição ainda não foi oficializada pela Fifa.

Del Nero ainda pode levar o caso à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) se for finalmente condenado, assim como fizeram Joseph Blatter, Michel Platini e Jerome Valcke. Todos, porém, foram derrotados ao acionarem o máximo tribunal esportivo mundial.

Mesmo com a extensão da suspensão provisória, Del Nero manobrou as eleições na CBF para que seus aliados se mantivessem no poder. A mesma estratégia já havia sido adotada por Ricardo Teixeira, quando deixou o comando da entidade brasileira em 2012 e escolheu a dedo os seus sucessores.

Del Nero foi indiciado nos Estados Unidos ainda em 2015 por corrupção e crime organizado, mas se manteve no comando da CBF, evitando viajar ao exterior para não ser preso e extraditado aos EUA. Durante o julgamento de seu antecessor José Maria Marin, em dezembro de 2017, Del Nero foi acusado de ter recebido 6,5 milhões de dólares (cerca de 21,1 milhões de reais pela cotação atual) em propinas, em troca de contratos comerciais com a CBF.

A Fifa, durante dois anos, não agiu em relação a Del Nero, alegando que não tinha provas suficientes para puni-lo. Mas o brasileiro acabou suspenso temporariamente em dezembro, quando os documentos do FBI foram tornados públicos. Desde então, a entidade passou a investigar o cartola e agora chegou à constatação, às vésperas do final do prazo de suspensão, de que precisa continuar a apuração.

Isso significa que ele não pode nem entrar na CBF para eventos sociais, não pode presidir clubes de futebol e nem fazer parte de organização de torneios por mais 45 dias. Del Nero chegou a ser interrogado pela Fifa, por meio de uma vídeo conferência.