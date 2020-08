Da prisão aos cinemas: a nova jogada de Ronaldinho Gaúcho

De volta ao Brasil após mais de cinco meses preso no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho anunciou nesta quinta-feira, 27, uma nova empreitada: o lançamento de um filme autobiográfico. O ex-jogador de 40 anos divulgou um teaser da produção, que contará a história de sua vida e trajetória no futebol. O ídolo do Barcelona e da seleção brasileira aproveitou para agradecer seus seguidores pelo apoio recebido nos meses em que esteve detido em Assunção.

“Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vocês estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vocês o teaser do filme que conta minha história, que muito dela se deve ao apoio de vocês. Espero que vocês gostem e em breve estará aí para vocês assistirem”, escreveu, sem dar grandes detalhes sobre o filme.

Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses… Continua após a publicidade Posted by Ronaldinho Gaúcho on Thursday, August 27, 2020

Ronaldinho e seu irmão e empresário, Roberto de Assis, foram liberados pela Justiça paraguaia na última segunda-feira, 24, após pagarem uma multa de 200.000 dólares (equivalente a mais de 1 milhão de reais). Presentes no julgamento, Ronaldinho e o irmão aceitaram os termos do acordo apresentado pela Ministério Público. À Justiça, eles informaram que vão fixar domicílio no Rio de Janeiro – lá, terão que prestar contas às autoridades a cada quatro meses.

Acusados de uso de passaporte falso, eles ficaram presos no Paraguai por cinco meses e 20 dias – passaram um mês num presídio de segurança máxima e o restante do tempo em regime domiciliar em um hotel de luxo, em Assunção. Em março, a promotoria havia pedido a prisão preventiva para investigar a prática de outros crimes, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas, mas não avançaram nas apurações.

Continua após a publicidade

UOL Esporte Clube | Assine e acompanhe transmissões de grandes jogos e programas esportivos de onde você estiver.