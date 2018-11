Cristiano, Griezmann e Mbappé são os finalistas do prêmio Globe Soccer

O português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e os franceses Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain foram os três indicados nesta segunda-feira, 26, ao prêmio Globe Soccer, de melhor jogador do ano de 2018.

A premiação, organizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA) e a Associação Europeia de Agentes de Futebol (EFAA), será realizada no dia 3 de janeiro, em Dubai.

Atual vencedor, Cristiano Ronaldo já acumula cinco troféus do Globe Soccer. Na primeira metade do ano, o jogador português defendeu o Real Madrid, pelo qual voltou a conquistar a Liga dos Campeões, e depois, se transferiu para a Juventus.

Mbappé conquistou o Campeonato e a Copa francesa com o PSG, enquanto Griezmann, por sua vez, venceu com o Atlético de Madrid a Liga Europa e a Supercopa Europeia. Para os dois franceses, no entanto, pesou a conquista da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

A grande ausência entre os indicados é a do croata Luka Modric, vencedor do prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo, e do The Best, organizado pela Fifa.

We’re thrilled to announce the nominees for the Best Player of the Year Award: Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo and Kylian Mbappé.⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣@AntoGriezmann @Cristiano @KMbappe #GlobeSoccer pic.twitter.com/aDHjSSgQ5w — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 26, 2018

Na categoria de treinadores, o francês Zinedine Zidane, ex-Real Madrid e atualmente sem clube, tentará vencer pelo segundo ano consecutivo. O francês Didier Deschamps, da seleção francesa, o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, o alemão Jurgen Klopp, do Liverpool, e o italiano Massimiliano Allegri, da Juventus, também são finalistas.