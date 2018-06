Seguindo com o rodízio dos capitães da seleção brasileira, o técnico Tite definiu o zagueiro Miranda como o dono da faixa para o confronto decisivo contra a Sérvia na próxima quarta-feira. Esta será a quarta vez que o defensor ostentará o cargo desde que o treinador assumiu o comanda do time. A primeira vez foi na estreia do treinador pela seleção, diante do Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Miranda também foi o capitão na goleada de 4 a 1 sobre o Uruguai, em Montevidéu, e no amistoso contra a Áustria, em vitória brasileira por 3 a 0, na preparação para o Mundial.

Nessa Copa, a faixa de capitão já foi usada pelo lateral-esquerdo Marcelo, na estreia contra a Suíça, e por Thiago Silva, na vitória sobre a Costa Rica pela segunda rodada.

A seleção brasileira enfrenta a Sérvia nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Moscou, precisando apenas de um empate para se classificar às oitavas de final da Copa do Mundo.