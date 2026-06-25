Sem derrotas: Vini Jr. e Casemiro sobem no ranking de brasileiros que nunca perderam em Copas do Mundo

Com o bom início do Brasil na Copa do Mundo de 2026, Vinicius Júnior e Casemiro subiram no ranking dos jogadores da Seleção Brasileira que jamais perderam uma partida em Mundiais.

Nesta edição do torneio, o Brasil empatou por 1 a 1 com o Marrocos e venceu Haiti e Escócia, ambos por 3 a 0. Vinicius e Casemiro estiveram em campo nas três partidas.

Vinicius agora soma sete jogos de invencibilidade em Copas do Mundo, igualando marcas de nomes históricos da Seleção, como o goleiro Marcos, o ponta Gil e o meia Zinho.

O atacante fez sua estreia em Copas no Mundial de 2022. Na ocasião, participou das vitórias por 2 a 0 sobre a Sérvia e por 1 a 0 contra a Suíça. Na derrota por 1 a 0 para Camarões, na terceira rodada da fase de grupos, foi poupado.

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Vinicius voltou ao time nas oitavas de final e marcou o primeiro gol da goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. Em seguida, atuou durante todo o tempo regulamentar e a prorrogação no empate por 1 a 1 com a Croácia, pelas quartas de final. O atacante não participou da disputa de pênaltis, na qual o Brasil acabou eliminado.

Casemiro, por sua vez, tem números ainda mais expressivos. O volante acumula uma sequência de 11 jogos sem derrota em Copas do Mundo, distribuídos por três edições do torneio. Ao todo, são oito vitórias e três empates. À sua frente está apenas Zagallo, que permaneceu invicto em todos os 12 jogos disputados nas campanhas dos títulos mundiais de 1958 e 1962.

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A sequência de Casemiro começou na Copa de 2018. O volante foi titular no empate por 1 a 1 com a Suíça e nas vitórias por 2 a 0 sobre Costa Rica e Sérvia, ainda na fase de grupos, além do triunfo por 2 a 0 sobre o México, nas oitavas de final. Nas quartas, quando o Brasil foi eliminado pela Bélgica, Casemiro cumpria suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Na ocasião, Fernandinho foi o substituto no meio-campo e acabou marcando um gol contra na derrota por 2 a 1.

Em 2022, Casemiro voltou a ser titular nos dois primeiros jogos da fase de grupos e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, resultado que garantiu a classificação antecipada da Seleção às oitavas de final. Assim como Vinicius, foi poupado diante de Camarões. O volante retornou ao time nas oitavas, contra a Coreia do Sul, e permaneceu em campo durante os 120 minutos do empate com a Croácia. Na disputa por pênaltis, converteu a sua cobrança.

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Ranking dos jogadores com o maior número de jogos sem perder em Copas

Zagallo: 12 jogos

Casemiro: 11 jogos

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Vavá e Zito: 10 jogos

Edinho e Wilson Piazza: 9 jogos

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Batista e Romário: 8 jogos

Amaral, Nelinho, Gil, Márcio Santos, Mauro Silva, Zinho, Marcos e Vinicius Jr.: 7 jogos

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