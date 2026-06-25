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Esporte

Turquia x Estados Unidos na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 25, é válida pela última rodada do Grupo D. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 13h04 | Atualizado em 25 jun 2026, 18h03
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 12: General view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images)
Estádio de Los Angeles vai ser o palco da partida entre Espanha e Bélgica nesta sexta, 10 (Europa Press Sports/Europa Press/Getty Images)
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Turquia x Estados Unidos na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Turquia e Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira, 25, às 23h (horário de Brasília), pela última rodada do Grupo D da Copa do Mundo, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos.

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Os Estados Unidos estão com seis pontos somados e já estão garantidos na liderança. Austrália e Paraguai estão empatadas com três pontos, mas os australianos estão na 2ª colocação pelo saldo de gols. A Turquia ainda não pontuou e é a lanterna.

Eliminada após perder por 2 a 0 para a Austrália e por 1 a 0 para o Paraguai, a seleção turca entra em campo para encerrar uma campanha marcada pelo fraco desempenho ofensivo: teve volume de jogo, mas ainda não marcou nenhum gol no Mundial.

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Do outro lado, a seleção anfitriã começou a Copa com duas grandes vitórias contra o Paraguai, por 4 a 1, e a Austrália, por 2 a 0. O técnico Mauricio Pochettino deve preservar titulares e oferecer espaço a jogadores menos utilizados.

Como assistir ao jogo entre Turquia e Estados Unidos hoje?

Turquia e Estados Unidos vão se enfrentar nesta quinta, 25, às 23h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Turquia: Çakır; Çelik (Müldür), Demiral, Bardakcı e Kadıoğlu; Çalhanoğlu, Uzun, Kökçü e Arda Güler; Aktürkoğlu e Yıldız. Técnico: Vincenzo Montella.

Estados Unidos: Matt Freese; Freeman (Joe Scally), McKenzie, Tim Ream e Arfsten; Berhalter, Tillman (Reyna), Dest e McKennie; Pulisic e Pepi. Técnico: Mauricio Pochettino.

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Odds para Turquia x Estados Unidos:

Resultado final

Betano: Turquia (3.60) – Empate (3.95) – Estados Unidos (1.93)

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Bet365: Turquia (3.80) – Empate (4.00) – Estados Unidos (1.85)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia);
  • Assistentes: Mokrane Gourari (Argélia) e Abbes Akram Zerhouni (Argélia);
  • Quarto árbitro: Omar Al-Ali (Emirados Árabes Unidos).
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