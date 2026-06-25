Neymar foi o jogador de linha mais lento do Brasil contra a Escócia; confira ranking
Com exceção dos goleiros, ambos camisas 10 das seleções registraram menor velocidade
Em seu retorno aos gramados pela seleção brasileira, Neymar foi o jogador de linha mais lento da seleção brasileira. O camisa 10 entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 contra a Escócia nesta quarta, 24, no estádio de Miami. Nos 14 minutos em que jogou, a velocidade máxima que alcançou foi de 26,4 km/h.
Na seleção brasileira, apenas o goleiro Alisson foi mais lento que Neymar com pique de 15,7 km/h.
O jogador não atuava desde 17 de maio, quando sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, jogando pelo Santos no Campeonato Brasileiro. Neymar ficou de fora dos amistosos pré-Copa e dos dois primeiros jogos da seleção Mundial, se recuperando da lesão.
Do lado escocês, o goleiro Angus Gunn também teve a menor marca de sua seleção, no geral, com 23,3 km/h. Mas assim como no Brasil, o camisa 10 da Escócia também foi o jogador a registrar a menor velocidade entre jogadores de linha. Che Adams entrou já nos acréscimos do segundo tempo e registrou velocidade máxima de 25,6 km/h.
Mais rápido
Na outra ponta da lista o jogador mais rápido da seleção brasileira foi o lateral Danilo, que alcançou 34,2 km/h. Completam o top 3, Gabriel Martinelli (34,1 km/h) e Endrick (33,9 km/h), ambos vindos do banco de reservas no segundo tempo. Pela Escócia, Ben Gannon-Doak (34,3 km/h), Findlay Curtis (33,8 km/h) e Jack Hendry (33,6 km/h) alcançaram maior velocidade nos piques.
Confira o ranking de jogadores por maior velocidade alcançada em Brasil x Escócia
Brasil
- Danilo – 34,2 km/h
- Gabriel Martinelli – 34,1 km/h
- Endrick – 33,9 km/h
- Vinícius Júnior – 33,4 km/h
- Rayan – 33,2 km/h
- Gabriel Magalhães – 31,2 km/h
- Matheus Cunha – 30,7 km/h
- Casemiro – 29,3 km/h
- Douglas Santos – 29,3 km/h
- Bruno Guimarães – 28,9 km/h
- Lucas Paquetá – 28,8 km/h
- Marquinhos – 27,9 km/h
- Fabinho – 27,4 km/h
- Alex Sandro – 26,6 km/h
- Neymar Jr – 26,4 km/h
- Alisson – 15,7 km/h
Escócia
- Ben Gannon-Doak – 34,3 km/h
- Findlay Curtis – 33,8 km/h
- Jack Hendry – 33,6 km/h
- Kieran Tierney – 32,6 km/h
- Andy Robertson – 32,0 km/h
- Ryan Christie – 31,4 km/h
- Nathan Patterson – 30,3 km/h
- Scott McKenna – 30,0 km/h
- Scott McTominay – 29,7 km/h
- Lewis Ferguson – 29,5 km/h
- Kenny McLean – 29,2 km/h
- Lawrence Shankland – 28,1 km/h
- John McGinn – 27,6 km/h
- Anthony Ralston – 27,6 km/h
- Che Adams – 25,6 km/h
- Angus Gunn – 23,3 km/h
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