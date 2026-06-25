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Esporte

Brasil enfrentará o Japão no primeiro duelo do mata-mata da Copa do Mundo

Confira data e horário do jogo da fase de 16 avos

Por Maria Trombini 25 jun 2026, 22h01 | Atualizado em 25 jun 2026, 22h14
Dois jogadores de futebol em campo verde. Um japonês de camisa azul e shorts brancos chuta a bola. Atrás, um jogador africano de camisa amarela e shorts azuis observa a jogada. O estádio lotado aparece desfocado ao fundo
Brasil perdeu para o Japão apenas uma vez na história do confronto (Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images)
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Brasil enfrentará o Japão no primeiro duelo do mata-mata da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Está definido: o Brasil jogará contra o Japão na primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

Com a classificação da Seleção Brasileira em primeiro lugar do Grupo C e dos japoneses na segunda colocação do Grupo F, as duas equipes se enfrentarão na próxima segunda-feira (29), às 14h, em Houston, no Texas.

O Japão empatou com a Suécia por 1 a 1 nesta quinta-feira (25) e chegou aos cinco pontos, dois a menos que a Holanda, que avançou na primeira colocação do grupo. Já os suecos, com quatro pontos, tentarão garantir uma das oito vagas destinadas aos terceiros colocados de melhor campanha para avançar à fase de 16 avos de final. 

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O único confronto entre Brasil e Japão em Copas do Mundo aconteceu na fase de grupos da edição de 2006, disputada na Alemanha. A Seleção Brasileira venceu por 4 a 1, com dois gols de Ronaldo Fenômeno, um de Juninho Pernambucano e outro de Gilberto. Keiji Tamada fez o gol japonês. 

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No entanto, o último confronto entre as seleções principais de Brasil e Japão foi um amistoso disputado em 14 de outubro de 2025, em Tóquio. A partida terminou com uma vitória histórica dos japoneses por 3 a 2, de virada, após o Brasil abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Foi a primeira vez que a Seleção Brasileira foi derrotada pelo Japão. 

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