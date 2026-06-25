ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia, Esporte

Os grandes vencedores desta Copa: os aplicativos

Downloads de streaming explodiram 280% na abertura do torneio

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 25 jun 2026, 16h05 | Atualizado em 25 jun 2026, 16h40
Casimiro Miguel e Luis Felipe Freitas na CazéTV
Transmissão da CazéTV: download de apps de streaming disparou no mundo todo (Reprodução/Youtube)
Continua após publicidade
Os grandes vencedores desta Copa: os aplicativos Priorize VEJA no Google

A hipertrofiada Copa do Mundo de 2026, com três países-sede e 48 seleções, vê recordes serem batidos todos os dias. Messi, seleção da Holanda, Galvão Bueno, parece que todo dia tem alguém batendo uma marca histórica. Dados exclusivos da Adjust, plataforma alemã de analytics e inteligência de mercado, mostram que o torneio provocou uma explosão no consumo digital já na largada: no dia de abertura, 11 de junho, as instalações de apps de streaming de vídeo cresceram 280% em relação à média diária das duas semanas anteriores à Copa. Os de notícias esportivas subiram 94% em downloads e 42% em sessões. Até os aplicativos de delivery avançaram 12%.

E o ritmo se manteve na primeira semana do torneio. Entre 11 e 16 de junho, os downloads de streaming seguiram em alta de 137%, enquanto as sessões de apps esportivos cresceram 71%. Os aplicativos de entrega de comida tiveram alta de 15% nos downloads.

A mesma medição foi feita em 2022, durante a Copa do Catar, e os apps de streaming haviam crescido apenas 41% na primeira semana. “Grandes eventos esportivos criam picos muito claros de atenção e consumo digital. O torcedor não acompanha apenas o jogo. Ele busca transmissões, estatísticas, notícias, comentários em tempo real e serviços que complementam essa experiência”, afirma Fernando Cabral, diretor de growth da Adjust.

O número é global, mas o Brasil certamente é dos grandes responsáveis por esse salto. Como se sabe, a CazéTV é a única plataforma a transmitir os 104 jogos da Copa, por isso quem quer ver todas as partidas não tem alternativa senão o streaming. E o canal está batendo sucessivamente o recorde mundial de maior audiência de um evento em streaming ao vivo. Na estreia da seleção contra Marrocos, foram mais de 12,7 milhões de dispositivos conectados simultaneamente, a maior audiência da história do YouTube para uma transmissão de futebol. Na segunda rodada, a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti levou o pico a 16,1 milhões de aparelhos. No encerramento da fase de grupos, contra a Escócia, a CazéTV ultrapassou 18,6 milhões de espectadores simultâneos.

Siga
Continua após a publicidade

O ranking das maiores transmissões da história da plataforma, antes liderado pela aterrissagem da missão espacial indiana Chandrayaan-3 com cerca de 8 milhões de espectadores em 2023, agora é dominado pela CazéTV: os três primeiros lugares pertencem todos a jogos do Brasil nesta Copa.

A escala do evento, porém, vai além do que qualquer tela consegue mostrar. Segundo estimativa do Bank of America, os dados gerados diretamente pelo torneio, incluindo estatísticas de partidas, rastreamento de jogadores, transmissões e operações, devem superar 90 petabytes, cerca de 45 vezes o volume registrado no Catar em 2022. Quando se somam modelos de inteligência artificial, simulações, plataformas de streaming, apostas e redes sociais, o Bank of America estima que a criação total de dados pode se aproximar de 2 exabytes, o equivalente a cerca de 45 mil anos de vídeo em 4K.

Continua após a publicidade

A Copa de 2026 não é a primeira a ser transmitida pela internet, mas é a que mudou de vez a maneira como as pessoas vivem o torneio. As empresas de app agradecem.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).