Desempenho da seleção brasileira contra Holanda, Suécia e Japão em Copas

A seleção brasileira vai enfrentar a segunda colocada do Grupo F na fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026.

No momento, Holanda lidera com quatro pontos, seguida por Japão também com quatro e Suécia com três. Já a Tunísia está eliminada.

Como os jogos desta quinta-feira, 25, às 20h, são Holanda x Tunísia e Japão x Suécia, o Brasil pode enfrentar três delas na próxima fase – reeditando jogos históricos do passado.

Brasil x Suécia em Copas

São sete confrontos e nenhuma derrota brasileira. Das cinco vitórias, três foram goleadas. Já os dois empates terminaram em 1 a 1.

O primeiro título mundial do Brasil foi justamente em cima da anfitriã Suécia. Pelé, com 17 anos, fez dois gols e comandou a goleada por 5 a 2.

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Antes, o Brasil já havia vencido a Suécia na disputa do terceiro lugar, em 1938, e no quadrangular final de 1950 – por 7 a 1.

Em 1994, também nos Estados Unidos, o Brasil enfrentou a Suécia duas vezes. Empatou na fase de grupos e venceu por 1 a 0 na semifinal.

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1938 – 4×2 – Disputa de 3º lugar

1950 – 7×1 – Quadrangular final

1958 – 5×2 – Final

1978 – 1×1 – Primeira fase

1990 – 2×1 – Fase de grupos

1994 – 1×1 – Fase de grupos

1994 – 1×0 – Semifinal

Brasil x Holanda em Copas

Contra a eterna “laranja mecânica”, foram cinco jogos. O primeiro justamente em 1974, quando receberam o apelido. O carrossel holandês de Johan Cruyff ganhou por 2 a 0 e eliminou o Brasil.

Duas décadas depois, também em 1994 nos Estados Unidos, a seleção brasileira venceu a Holanda por 3 a 2 nas quartas de final. Já em 1998, avançou para a decisão na disputa de pênaltis.

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Em 2010, o Brasil do técnico Dunga perdeu por 2 a 1 e foi eliminado nas quartas. Quatro anos depois, no jogo seguinte ao fatídico 7 a 1 para a Alemanha, a seleção voltou a perder para a Holanda, por 3 a 0, na disputa do terceiro lugar.

1974 – 0x2 – Segunda fase

1994 – 3×2 – Quartas de final

1998 – 1×1 – Semifinal

2010 – 1×2 – Quartas de final

2014 – 0x3 – Disputa de 3º lugar

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Brasil x Japão em Copas

Já contra o Japão, foi apenas um jogo na história do Mundial, em 2006. O Brasil goleou por 4 a 1, com dois gols de Ronaldo Fenômeno, um de Juninho Pernambucano e outro do lateral Gilberto.

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