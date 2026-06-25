A reação do filho de Ancelotti antes de Neymar entrar em campo

Davide Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo Ancelotti, virou alvo de torcedores brasileiros nas redes sociais após a vitória do Brasil por 3 a 0 contra a Escócia, na última quarta-feira, 24, pela Copa do Mundo. O motivo foi um vídeo em que ele aparece balançando a cabeça, em gesto interpretado como reprovação, enquanto Neymar recebia instruções antes de entrar em campo pela primeira vez no Mundial.

A repercussão fez Ana Galocha, mulher de Davide, se manifestar nas redes sociais. “Vocês sabem que estão interpretando uma imagem de forma totalmente equivocada, sem nenhuma relação com a realidade, e que por causa disso estou recebendo inúmeros insultos desde esta manhã? Nós somos os primeiros a querer que o Brasil ganhe”, escreveu a espanhola.

Segundo o ge, o gesto de Davide não era direcionado ao camisa 10, mas fazia parte de uma conversa paralela com o assistente Paul Clement. No vídeo completo, o auxiliar se levanta na sequência e cumprimenta Neymar antes da entrada do atacante em campo.

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