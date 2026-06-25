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Esporte

Paraguai x Austrália na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 25, vale a classificação no Grupo D. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 12h46 | Atualizado em 25 jun 2026, 18h03
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JUNE 13: General view of the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group B match between Qatar and Switzerland at San Francisco Bay Area Stadium on June 13, 2026 in San Francisco, California. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
Estádio da Área da Baía de San Francisco vai ser o palco da partida entre Estados Unidos e Bósnia hoje (Fran Santiago/Getty Images)
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Paraguai x Austrália na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Paraguai e Austrália decidem a segunda colocação do Grupo D da Copa do Mundo nesta quinta-feira, 25, às 23h (horário de Brasília), no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos.

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Os Estados Unidos lideram a chave com seis pontos e já estão garantidos na liderança. Austrália e Paraguai estão empatadas com três pontos, mas os australianos estão na 2ª colocação pelo saldo de gols. Já eliminada, a Turquia é a lanterna.

Para o Paraguai, o objetivo é simples: vencer ou vencer. A seleção sul-americana até pode se classificar com um empate, entre os oito melhores terceiros colocados, mas dependeria de outros resultados. Depois de estrear sofrendo uma goleada por 4 a 1 para os Estados Unidos, o Paraguai venceu a Turquia por 1 a 0, com gol de Matías Galarza, e voltou a sonhar com a classificação. Miguel Almirón, expulso na última partida, está suspenso da partida, enquanto Diego Gómez é dúvida após sentir o tornozelo esquerdo.

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Do outro lado, a Austrália precisa somente de um empate para garantir a vaga na segunda colocação da chave. A seleção da Oceania venceu a Turquia por 2 a 0 na estreia e foi superada pelo mesmo placar pelos Estados Unidos na segunda rodada. Jacob Italiano e Mathew Leckie estão fora por lesão.

Como assistir ao jogo entre Paraguai e Austrália hoje?

Paraguai e Austrália vão se enfrentar nesta quinta, 25, às 23h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Paraguai: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza e Maurício (Damián Bobadilla); Julio Enciso e Isidro Pitta. Técnico: Gustavo Alfaro.

Austrália: Patrick Beach; Jason Geria, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess e Jordan Bos; Aiden O’Neill, Connor Metcalfe e Cristian Volpato; Nestory Irankunda e Mohamed Touré. Técnico: Tony Popovic.

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Odds para Paraguai x Austrália:

Resultado final

Betano: Paraguai (2.60) – Empate (2.25) – Austrália (4.00)

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Bet365: Paraguai (2.70) – Empate (2.30) – Austrália (4.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Clément Turpin (França);
  • Assistentes: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pagès (França);
  • Quarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica);
  • VAR: Jérôme Brisard (França).
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