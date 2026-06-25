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Esporte

Europeus ainda não sabem o que é vencer um sul-americano na Copa do Mundo de 2026

A América do Sul levou a melhor nos quatro duelos contra a Europa até aqui

Por Maria Trombini 25 jun 2026, 20h42 | Atualizado em 25 jun 2026, 20h44
Jogadores de futebol equatorianos comemoram um gol em campo verde, com a torcida em amarelo e branco ao fundo. O jogador central, de camisa 19, salta com os braços abertos e sorriso, enquanto outros correm ao redor.
Equatorianos foram a quarta equipe sul-americana a vencer europeus nesta Copa (Mattia Ozbot/Getty Images)
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A vitória do Equador por 2 a 1 sobre a Alemanha manteve a hegemonia das seleções sul-americanas diante das europeias na Copa do Mundo de 2026.

Até aqui, a América do Sul saiu vitoriosa nos quatro confrontos disputados contra equipes da Europa. Além do Equador, Brasil, Argentina e Paraguai também venceram seus adversários europeus.

O Paraguai abriu a sequência no sábado (20), ao quebrar um jejum de 16 anos sem vitórias em Copas do Mundo com um triunfo por 1 a 0 sobre a Turquia.

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Na segunda-feira (22), foi a vez da invicta Argentina superar a Áustria por 2 a 0. Os dois gols foram marcados por Lionel Messi, que se tornou o maior artilheiro da história das Copas, com 18 gols.

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Já na quarta-feira (24), o Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 e garantiu vaga na fase de 16 avos. Agora, a Seleção aguarda a definição do Grupo F para conhecer seu próximo adversário, que pode ser novamente uma equipe europeia. Holanda, Japão e Suécia entram em campo nesta quinta-feira (25), às 20h, para decidir a classificação.

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