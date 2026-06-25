Jogador pede ajuda após família desaparecer depois de terremoto na Venezuela
Lucas Trejo busca a mulher e os dois filhos depois que o prédio onde a família morava desabou em La Guaira
Lucas Trejo, 38, jogador argentino que atua como zagueiro no Marítimo, clube da segunda divisão da Venezuela, publicou um pedido de ajuda nas redes sociais nesta quinta-feira, 25, após os fortes terremotos que atingiram o país na noite de quarta-feira, 24. O atleta afirmou que está sem notícias da mulher, Yani Maranella, e dos dois filhos, Aarón e Ainhoa, depois que o edifício onde a família morava, em Playa Grande, no estado de La Guaira, desabou.
“Nosso edifício em Praia Grande caiu, não sei nada da minha família, por favor orem por eles e difundam esta mensagem para alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que não estavam lá. Orem pela minha família por favor”, escreveu Trejo.
La Guaira está entre as regiões mais atingidas pela tragédia, com prédios colapsados e equipes de resgate trabalhando em busca de sobreviventes nos escombros. Os terremotos que atingiram a Venezuela tiveram magnitudes de 7,2 e 7,5, de acordo com os primeiros levantamentos. O balanço mais recente aponta ao menos 188 mortos, mais de 1.500 feridos e centenas de desaparecidos. O governo venezuelano decretou estado de emergência, enquanto equipes nacionais e internacionais tentam chegar às áreas mais afetadas.
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