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Esporte

Jogador pede ajuda após família desaparecer depois de terremoto na Venezuela

Lucas Trejo busca a mulher e os dois filhos depois que o prédio onde a família morava desabou em La Guaira

Por Giovanna Fraguito 25 jun 2026, 15h46 | Atualizado em 25 jun 2026, 16h11
Lucas Trejo
Lucas Trejo (Reprodução/Instagram)
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Lucas Trejo, 38, jogador argentino que atua como zagueiro no Marítimo, clube da segunda divisão da Venezuela, publicou um pedido de ajuda nas redes sociais nesta quinta-feira, 25, após os fortes terremotos que atingiram o país na noite de quarta-feira, 24. O atleta afirmou que está sem notícias da mulher, Yani Maranella, e dos dois filhos, Aarón e Ainhoa, depois que o edifício onde a família morava, em Playa Grande, no estado de La Guaira, desabou.

“Nosso edifício em Praia Grande caiu, não sei nada da minha família, por favor orem por eles e difundam esta mensagem para alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que não estavam lá. Orem pela minha família por favor”, escreveu Trejo.

La Guaira está entre as regiões mais atingidas pela tragédia, com prédios colapsados e equipes de resgate trabalhando em busca de sobreviventes nos escombros. Os terremotos que atingiram a Venezuela tiveram magnitudes de 7,2 e 7,5, de acordo com os primeiros levantamentos. O balanço mais recente aponta ao menos 188 mortos, mais de 1.500 feridos e centenas de desaparecidos. O governo venezuelano decretou estado de emergência, enquanto equipes nacionais e internacionais tentam chegar às áreas mais afetadas.

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