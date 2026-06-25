O próximo desafio do Brasil no mata-mata da Copa

O Brasil já tem data, horário e local para voltar a campo na Copa do Mundo. A seleção comandada por Carlo Ancelotti joga na próxima segunda-feira, 29, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos, na primeira etapa do mata-mata. A classificação veio com a liderança do Grupo C, após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia. O time terminou com sete pontos, mesma pontuação do Marrocos, mas ficou à frente no saldo de gols.

O adversário ainda será definido. O Brasil vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F, chave que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Os jogos decisivos acontecem nesta quinta-feira, 25, às 20h, com Holanda x Tunísia e Japão x Suécia. No cenário atual, o Japão aparece como possível rival brasileiro, já que está em segundo, com quatro pontos e quatro gols de saldo, atrás da Holanda pelo número de gols marcados.

A partir desta fase, não há margem para tropeço. Por se tratar de mata-mata, o Brasil estará eliminado se perder. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade persistir, a vaga será definida nos pênaltis.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Continua após a publicidade

Publicidade