O porteiro que virou atração como ‘sósia’ de Carlo Ancelotti

Um porteiro de um prédio em Curitiba (PR) virou assunto entre moradores da região por conta da semelhança com o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Morador da capital paranaense, Claudineto Melo da Silva passou a ser comparado ao treinador italiano por traços físicos e pelo estilo de cabelo e até o hábito de mascar chiclete.

A coincidência visual transformou a rotina do porteiro em algo mais movimentado do que o comum, sendo abordado com frequência por pessoas que brincam com a aparência. “Depois que ele veio para o Brasil, aumentou a demanda de pessoas acharem parecido. De repente, na fila do ônibus, no ônibus, mas fotos ainda não chegaram a pedir”, contou o sósia de Ancelotti, que também atua como pastor. Já no futebol, diz acompanhar apenas na condição de torcedor.

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Porteiro de prédio em Curitiba e sósia de Ancelotti

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