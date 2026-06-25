O climão de Neymar com a Globo após volta à seleção

Neymar chamou atenção fora de campo após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira, 24, pela Copa do Mundo. Depois de voltar a atuar pela seleção brasileira após 981 dias, o camisa 10 teve uma conversa rápida com Denílson, comentarista da Globo, mas evitou prolongar a interação com a emissora. O jogador cumprimentou o ex-atleta, deu respostas curtas e se afastou sem demonstrar disposição para sentar na área de entrevistas.

O comportamento foi interpretado nas redes sociais como um sinal de incômodo com a Globo, emissora que já foi alvo de críticas do jogador e de seu entorno em outros momentos. Nos últimos anos, Neymar já demonstrou desconforto com a cobertura da emissora, especialmente em episódios envolvendo sua vida pessoal e polêmicas fora de campo, além de críticas recorrentes de comentaristas esportivos ao seu desempenho e comportamento. Pessoas próximas ao jogador também já acusaram a Globo de tratar o atleta de forma mais dura em comparação a outros nomes da seleção.

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