O efeito Neymar na audiência da Globo em sua estreia na Copa

Neymar não mexeu apenas com a seleção brasileira em sua estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira, 24. A presença do camisa 10 no jogo contra a Escócia também apareceu nos números prévios de audiência da TV aberta. Às 20h25, a transmissão da Globo marcava 37,89 pontos, mais que o triplo do SBT, que registrava 12,19 no mesmo horário.

O recorte também mostrou a força dos streamings durante a partida, com 13,51 pontos, à frente da segunda colocada na TV aberta. Na sequência, apareciam a TV paga, com 2,20, a Record, que exibia o Cine Record Especial, com 1,71, a Band, com o Jornal da Band, com 0,70, e a RedeTV!, com o RedeTV! News, com 0,37.

Em campo ou fora dele, Neymar segue sendo um produto de audiência. Na estreia, ao menos no termômetro em tempo real, o efeito Neymar voltou a empurrar a Globo para uma liderança folgada na noite de Copa.

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