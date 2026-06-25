Embaixador de marca de cerveja, David Beckham se rende a vinho em jogo do Brasil

David Beckham foi flagrado no jogo de Brasil e Escócia tomando uma taça de vinho em pleno verão da Flórida, nos Estados Unidos. Em um camarote no estádio de Miami, o ex-jogador assistiu a vitória brasileira sobre os rivais históricos.

A cena no estádio de Miami é ainda mais irônica pelo fato de que fora do mundo do futebol, Beckham é embaixador da marca de cerveja, Stella Artois. E mesmo sob 30 graus em Miami que pedia por uma cerveja gelada, o recém-nomeado Sir pela realeza inglesa optou pela grande taça de vinho.

O inglês é um dos proprietários do clube Inter Miami, então divide seu tempo entre a Inglaterra e a cidade nos EUA. Lionel Messi, Luis Suárez e o recém-contratado Casemiro são alguns jogadores que brilharam no futebol europeu e passaram a defender a atual campeã da MLS.

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O Hard Rock Stadium, estádio de Miami que sedia a Copa do Mundo e onde o Brasil enfrentou a Escócia, não é a casa do clube de Beckham. As equipes de futebol americano profissional, Miami Dolphins, e universitário, Miami Hurricanes, dividem o gramado, enquanto o Inter Miami joga no Nu Stadium.

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Com ou sem vinho, o visitante teve motivos para comemorar. Como bom inglês, torcer contra a Escócia é parte da rivalidade futebolística mais antiga do mundo datada de mais de 150 anos atrás. Nesta quarta, 24, Beckham foi um pouco brasileiro e pé quente para o lado verde e amarelo que venceu os escoceses por 3 a 0.

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