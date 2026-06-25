A exaltação de Neymar a Vini Jr. após vitória sobre Escócia

Neymar Jr. está de volta à seleção brasileira. O camisa 10 voltou a jogar pela equipe na vitória sobre a Escócia por 3 a 0 nesta quarta, 24, entrando no segundo tempo da partida. Ainda do banco, ele assistiu a boa atuação de Vinícius Jr. que marcou dois gols contra os escoceses. Em entrevista pós-jogo, fez questão de reconhecer e elogiar o protagonismo do companheiro.

“Fico feliz pelo carinho da torcida, de todo mundo, mas mais feliz ainda por nossa equipe estar indo bem, muito feliz pelo momento do Vini. Vini hoje é o nosso principal jogador e está numa fase incrível, vem nos ajudando, decidindo os jogos. Isso é importante para nós”, disse Neymar na zona mista pós-jogo.

Vinícius Jr. chegou a quatro gols em três partidas do Brasil no Mundial. Além dos tentos contra a Escócia, marcou um gol no empate com Marrocos em 1 a 1, e outro na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. O camisa 9 Matheus Cunha também vive fase artilheira e marcou os outros três gols do time canarinho na fase de grupos.

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Neymar de volta

A volta de Neymar pela seleção brasileira acontece 981 dias depois do dia 17 de outubro de 2023, quando o jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em partida das Eliminatórias para o atual Mundial. Mesmo convocado para a Copa, o camisa 10 ainda teve que esperar alguns jogos para defender a pentacampeã por conta de uma lesão muscular na panturrilha direita que o tirou dos jogos contra Marrocos e Haiti.

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O jogador não escondeu as lágrimas após o jogo, e descreveu o que estava sentindo em entrevista pós-jogo: “Sensação de voltar é maravilhosa, estou muito feliz, muito contente. Emocionado na verdade. No apito final acabei olhando para a minha família porque todo mundo sabe que foi sofrido, eles acompanharam de perto. Nosso objetivo era estar aqui na Seleção, jogar mais uma Copa do Mundo. Consegui lograr isso, então estou muito contente e muito feliz. Agradeço a todo mundo que torceu, agradeço a todo mundo que pediu meu nome no estádio. Sensação completamente diferente, mas é muito gostoso viver tudo isso.”

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