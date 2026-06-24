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Esporte

Com mais dois gols, Vinícius Jr. sobe no ranking de artilheiros da Copa; confira a lista

Atacante chegou a quatro gols em três partidas pela seleção brasileira

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 21h22 | Atualizado em 25 jun 2026, 11h00
Jogador de futebol Vinicius Jr. em campo, vestindo camisa amarela da seleção brasileira e shorts brancos, comemorando um gol. Ele aponta para a cabeça com a mão direita, boca aberta, em meio à torcida e câmeras
Vinícius Jr. na vitória do Brasil contra a Escócia (Carmen Mandato - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Com mais dois gols, Vinícius Jr. sobe no ranking de artilheiros da Copa; confira a lista Priorize VEJA no Google

Vinícius Jr. voltou a marcar pela seleção brasileira na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta, 24. O atacante fez dois gols e entrou de vez na briga pela artilharia da Copa do Mundo. Ao todo, o camisa 7 fez quatro gols em três jogos e está na segunda colocação da artilharia, atrás do líder Lionel Messi, com cinco gols.

No primeiro jogo contra Marrocos, Vini marcou o único gol do Brasil no empate em 1 a 1. Na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, também deixou o seu e Matheus Cunha balançou a rede duas vezes.

O líder da artilharia da Copa do Mundo é Lionel Messi. O argentino fez um hat-trick contra a Argélia na estreia, e marcou os dois gols da seleção contra a Áustria no segundo jogo.

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Empatado com Vini, o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland também marcaram quatro gols até agora na competição.

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O brasileiro Matheus Cunha também aparece na lista como um dos cinco jogadores com três gols na competição. Além dele, o alemão Deniz Undav, o suíço Johan Manzambi, o marroquino Ismael Saibari e o canadense Jonathan David marcaram a mesma quantidade.

Confira a lista de artilheiros:

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1. Lionel Messi (Argentina)- 5 gols

2. Vinícius Junior (Brasil)- 4 gols

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Kylian Mbappe (França) – 4 gols
Erling Haaland (Noruega)- 4 gols

3. Deniz Undav (Alemanha)- 3 gols

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Johan Manzambi (Suíça)- 3 gols
Matheus Cunha (Brasil) – 3 gols
Ismael Saibari (Marrocos) – 3 gols
Jonathan David (Canadá) – 3 gols

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Escócia
Seleção Brasileira de Futebol
Vinícius Junior
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