Com mais dois gols, Vinícius Jr. sobe no ranking de artilheiros da Copa; confira a lista
Atacante chegou a quatro gols em três partidas pela seleção brasileira
Vinícius Jr. voltou a marcar pela seleção brasileira na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta, 24. O atacante fez dois gols e entrou de vez na briga pela artilharia da Copa do Mundo. Ao todo, o camisa 7 fez quatro gols em três jogos e está na segunda colocação da artilharia, atrás do líder Lionel Messi, com cinco gols.
No primeiro jogo contra Marrocos, Vini marcou o único gol do Brasil no empate em 1 a 1. Na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, também deixou o seu e Matheus Cunha balançou a rede duas vezes.
O líder da artilharia da Copa do Mundo é Lionel Messi. O argentino fez um hat-trick contra a Argélia na estreia, e marcou os dois gols da seleção contra a Áustria no segundo jogo.
Empatado com Vini, o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland também marcaram quatro gols até agora na competição.
O brasileiro Matheus Cunha também aparece na lista como um dos cinco jogadores com três gols na competição. Além dele, o alemão Deniz Undav, o suíço Johan Manzambi, o marroquino Ismael Saibari e o canadense Jonathan David marcaram a mesma quantidade.
Confira a lista de artilheiros:
1. Lionel Messi (Argentina)- 5 gols
2. Vinícius Junior (Brasil)- 4 gols
Kylian Mbappe (França) – 4 gols
Erling Haaland (Noruega)- 4 gols
3. Deniz Undav (Alemanha)- 3 gols
Johan Manzambi (Suíça)- 3 gols
Matheus Cunha (Brasil) – 3 gols
Ismael Saibari (Marrocos) – 3 gols
Jonathan David (Canadá) – 3 gols
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