Vini Jr. alcança marca que sempre garantiu título ao Brasil

Ao fazer dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nessa quarta-feira, 24, Vinícius Jr. alcançou uma marca que sempre terminou com o Brasil campeão da Copa do Mundo.

Com gols marcados nas três partidas – um contra o Marrocos, um contra o Haiti e dois contra a Escócia – o craque do Real Madrid se igualou a Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo Fenômeno (2002) e Rivaldo (2002) na lista de jogadores que marcaram gols nas três partidas iniciais do torneio.

Em todas essas ocasiões o Brasil terminou como campeão – tri, tetra e penta. Já a caminhada pelo hexa continua na próxima segunda-feira, às 14h, pela inédita fase de 16 avos. A adversária da seleção será uma entre três velhas conhecidas.

Exaltação de Neymar

O camisa 10 da seleção brasileira fez questão de reconhecer e elogiar o protagonismo do companheiro. “Muito feliz pelo momento do Vini. Vini hoje é o nosso principal jogador e está numa fase incrível, vem nos ajudando, decidindo os jogos. Isso é importante para nós”, disse Neymar na zona mista pós-jogo.

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