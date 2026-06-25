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Esporte

Fifa vai punir? Mexicanos voltam a entoar gritos homofóbicos no estádio

Apesar de campanha contra discriminação e multas prévias, “El grito” foi entoado contra goleiro da República Tcheca

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 15h07 | Atualizado em 25 jun 2026, 15h39
Multidão de torcedores mexicanos em um estádio, vestindo camisas verdes, brancas e vermelhas, agitando bandeiras e celebrando com entusiasmo
Torcedores do México no Estádio Azteca, na Cidade do México (Alex Slitz/Getty Images)
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Fifa vai punir? Mexicanos voltam a entoar gritos homofóbicos no estádio Priorize VEJA no Google

Torcedores mexicanos entoaram gritos homofóbicos no jogo contra a República Tcheca nesta quarta, 24. Quando o goleiro adversário cobrava o tiro de meta, torcedores gritavam “puto” no Estádio Azteca, na Cidade do México, segundo relatos da imprensa internacional.

O comportamento não é inédito e é conhecido popularmente como “El Grito”. Na Copa do Mundo de 2018, a seleção do México foi multada em 10.000 francos suíços pelas ofensas na estreia contra a Alemanha. Quatro anos depois, a ação voltou a se repetir em jogos contra Polônia e Arábia Saudita no Mundial de 2022 e resultou em nova multa de 100.000 francos suíços e um jogo com portões fechados nas Eliminatórias seguintes. 

Para a Copa do Mundo de 2026, em que é país-sede junto de Canadá e Estados Unidos, o México anunciou uma campanha anti-discriminação mirando os gritos homofóbicos. A Federação Mexicana de Futebol (FMF) nomeou a iniciativa de “A ola, sim, o grito, não”, com a participação dos ex-jogadores Hugo Sánchez e Javier Aguirre.

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A Fifa não se pronunciou diante da reincidência do comportamento no jogo contra os tchecos.

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O México venceu a República Tcheca por 3 a 0 e se classificou com três vitórias na liderança do grupo A. Seu próximo adversário será um dos oito melhores terceiros colocados da fase de grupos. A República Tcheca foi eliminada com duas derrotas e um empate.

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Copa do Mundo 2026
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Homofobia
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