A previsão de Ronaldo Fenômeno para Matheus Cunha, camisa 9 da seleção

Ronaldo Fenômeno deixou um recado para o atual camisa 9 da seleção brasileira. O campeão do mundo em 2002 comparou a sua comemoração na conquista do pentacampeonato a de Matheus Cunha, que chegou a três gols pelo Brasil no Mundial deste ano após marcar contra a Escócia nesta quarta, 24.

Na legenda da publicação, o ex-jogador escreveu: “Na última vez que um 9 comemorou assim, vocês sabem o que aconteceu.”

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Na final da Copa do Mundo de 2002 contra a Alemanha, Ronaldo marcou o segundo gol do Brasil e fez sua memorável comemoração com uma mão apontada para o céu, e o inesquecível corte de cabelo “cascão”. O camisa 9 foi o artilheiro da equipe na edição do torneio com oito gols, sendo dois na final em que o Brasil saiu com o título.

Vinte e quatro anos depois, Matheus Cunha repetiu o gesto de R9 no seu gol contra a Escócia. Em três jogos, o atual camisa 9 balançou a rede três vezes. Na artilharia da seleção, está atrás de Vinícius Jr. que marcou quatro vezes, e no campeonato, apenas Messi marcou mais com cinco gols em dois jogos.

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Bem-humorado, afinal que não estaria com a classificação do Brasil e mais um gol na conta, Cunha comentou: “Meu ídolo! Sem palavras pelo orgulho. Ela sempre será sua e se quiser aparecer pra ajudar, queria só ver um negócio…”

Estreante em Mundiais, Matheus Cunha começou no banco de reservas no empate em 1 a 1 com Marrocos na primeira rodada. No segundo jogo, começou entre os 11 iniciais e fez valer a escolha de Ancelotti, marcando seus primeiros gols em Copa do Mundo na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti.

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Além do camisa 9 brasileiro, o alemão Deniz Undav, o suíço Johan Manzambi, o marroquino Ismael Saibari e o canadense Jonathan David também marcaram três gols na competição e dividem a terceira colocação da artilharia do torneio.

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