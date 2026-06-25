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Esporte

Equador se junta a outras duas seleções como únicas sul-americanas a vencer a Alemanha em Copas

Triunfo por 2 a 1 garante a classificação à fase de 16 avos e entra para a história do futebol

Por Maria Trombini 25 jun 2026, 19h54
Jogador de futebol com camisa amarela número 19, braços abertos e boca aberta em comemoração, apontando para a direita, em campo verde com outros jogadores e torcida ao fundo
Equador venceu a Alemanha por 2 a 1 (Mattia Ozbot/Getty Images)
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A seleção equatoriana fez história ao vencer a Alemanha por 2 a 1 nesta quinta-feira (25). Não só porque conseguiu três valiosos pontos, o que garantiu a classificação para o mata-mata da Copa, feito alcançado anteriormente apenas na edição de 2006, mas também porque passou a integrar um seleto grupo de vencedores.

Agora, o Equador se junta a Brasil e Argentina como as únicas equipes da América do Sul a vencer a Alemanha na história das Copas do Mundo.

O primeiro confronto entre equatorianos e alemães foi justamente na Copa de 2006, disputada na Alemanha. O duelo terminou em 3 a 0 para os donos da casa.

Já Brasil e Alemanha se enfrentaram três vezes em Copas do Mundo: em 1974, quando o Brasil enfrentou a Alemanha Oriental, em 2002 e em 2014.

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Em 1974, o Brasil venceu a Alemanha Oriental na segunda fase de grupos por 1 a 0. Em 2002, a vitória brasileira por 2 a 0 na final garantiu o pentacampeonato para a Seleção. A terceira ocasião marcou a única derrota do Brasil para a Alemanha em Copas: o fatídico 7 a 1, na semifinal da Copa de 2014.

Entre o grupo dos sul-americanos vencedores, a Argentina foi quem mais vezes enfrentou a Alemanha em Copas do Mundo: foram sete confrontos. Desses, os argentinos venceram apenas um, na final da Copa de 1986, conquistando o bicampeonato mundial.

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As duas seleções também empataram duas vezes: por 0 a 0, na fase de grupos da Copa de 1966, e por 1 a 1, nas quartas de final da Copa de 2006.

Os outros quatro jogos terminaram com vitória alemã. A Alemanha Ocidental venceu por 3 a 1 na fase de grupos da Copa de 1958 e por 1 a 0 na final de 1990. Já unificada, a Alemanha voltou a vencer os argentinos por 4 a 0 nas quartas de final da Copa de 2010 e por 1 a 0 na final da Copa de 2014, garantindo o tetracampeonato.

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