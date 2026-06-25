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Esporte

O ex-jogador mais vaiado no estádio de Los Angeles

Alexi Lalas, zagueiro na Copa de 94 e hoje comentarista, passou os últimos meses criticando o atual elenco da seleção

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 25 jun 2026, 23h48
Vista aérea de um estádio de futebol lotado, com um telão curvo exibindo torcedores e bandeiras. O gramado verde e as arquibancadas repletas de pessoas criam uma atmosfera vibrante. Uma pessoa de cabelos loiros, vista de costas, observa a cena do alto
Até o torcedor fantasiado de Lalas foi vaiado em Los Angeles quando apareceu no telão (Felipe Carneiro/VEJA)
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A torcida americana lotou o estádio de Los Angeles no embalo das duas vitórias seguidas da seleção americana na Copa, e o maior sinal de apoio aos jogadores do time veio na forma de vaia. Não aos adversários, mas ao ex-zagueiro e atual comentarista do canal Fox, que transmite os jogos na TV aberta do país.

Quando sua imagem apareceu no telão antes do jogo, minutos antes do início da partida contra a Turquia, uma sonora vaia tomou conta do estádio. O público vinha aplaudindo torcedores fantasiados de águia ou pintados com as listras e estrelas da bandeira americana. Quando a câmera focou no analista da Fox Sports, ex-zagueiro da seleção de 1994, os apupos fora ensurdecedores. Lalas esboçou um sorriso sem graça.

Em segundos, a imagem mudou para um torcedor fantasiado de Lalas dos tempos de jogado, quando ostentava uma desgrenhada cabeleira e barba ruiva, e as vaias continuaram até a câmera apontar para uma criança pintada com as cores da bandeira dos Estados Unidos.

É que antes da Copa, ele repetidamente chamou de os jogadores do atual elenco de “chorões”, argumentando que eles se preocupavam muito com a pressão de jogar em casa, dizendo que “toda a geração atual recebeu absolutamente tudo” sem valorizar devidamente.

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Quatro comentaristas esportivos, uma mulher e três homens, sorriem em uma bancada de transmissão da Fox, com o campo de futebol e as arquibancadas de um estádio ao fundo. A bancada exibe o logo da Copa do Mundo FIFA 2026
Lowe, Henry, Ibrahimovic e Lalas na transmissão da TV americana: climão (Frank Micelotta/Getty Images)

A relação com os colegas de bancada Henry e Ibrahimovic também não ajuda. O ex-companheiro de seleção Eric Wynalda declarou que a cobertura tem sido “insuportável” em vários momentos, e que Lalas opera dentro de uma fórmula ditada pela Fox: provocar, insultar, dizer absurdos e ver ganhar atenção pela raiva que gera na audiência. 

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Por fim, há a política. Lalas votou em Donald Trump “com orgulho” e se mantém apoiador declarado do presidente, numa cidade que tem sido palco de protestos contra as políticas de imigração do governo federal. Los Angeles e MAGA são dois mundos que não se comunicam, e Lalas escolheu um lado há muito tempo.

A vaia durou poucos segundos. O desconforto parece que vai durar muito tempo.

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