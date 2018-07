A seleção brasileira já está escalada para o jogo contra o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O time é o mesmo da última partida, com Filipe Luís no lugar de Marcelo, que se recupera de uma lesão nas costas.

O Brasil vem escalado com: Alisson, Fagner, Miranda, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

Esse é o time do Brasil que vai enfrentar o México daqui a pouco. Bola rola 11h, hein? Vamos torcer!! #GigantesPorNatureza #Copa2018 #BRAMEX #BRAxMEX pic.twitter.com/MWc8Rrx0p4 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 2, 2018

O México de Juan Osório vem escalado com: Ochoa, Álvarez, Salcedo, Ayala e Gallardo; Rafa Márquez, Herrera e Guardado; Vela, Lozano e Chicharito Hernández.