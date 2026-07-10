Mbappé revela estado de seu tornozelo

Os franceses podem ficar tranquilos. O atacante Kylian Mbappé avisou, depois da vitória da França por 2 a 0 sobre o Marrocos, nesta quinta-feira, 9, que não há nada grave com seu tornozelo. “Estou bem”, disse o atacante após a partida.

Mbappé foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo da partida depois de uma pancada e precisou receber atendimento em campo, no Estádio de Boston, e deu lugar a Jean-Philippe Mateta.

O capitão francês, de 27 anos, deixou o gramado aplaudindo a torcida e não demonstrou sentir dor intensa. Imagens de TV depois mostraram o jogador no banco com gelo no pé direito. “Tomei uma pancada no tornozelo, mas está tudo bem. Mateta estava em melhores condi’ões do que eu para terminar os 15 minutos do jogo”.

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Mbappé liderou as comemorações com a torcida em campo e também no vestiário da seleção, sorridente.

A vitória por 2 a 0 repete o placar da semifinal entre as seleções no Catar, há quatro anos.

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Mesmo tendo desperdiçado um pênalti no primeiro tempo, Mbappé empatou com Lionel Messi na artilharia da competição ao marcar seu 8º gol do torneio, de fora da área. A assistência para o gol de Ousmane Dembélé, seis minutos depois, foi a terceira de Mbappé na Copa.

Com a partida, Mbappé chega a 10 ou mais participações em gols (soma de gols e assistências) nas duas últimas edições do Mundial: 8 gols e 2 assistências em 2022, 8 gols e 3 assistências em 2026. Ele é o único jogador, desde 1966, a repetir esse feito em duas Copas do Mundo. Seus 11 envolvimentos em gols em 2026 são o maior número por um único jogador desde Gerd Müller, em 1970 (10 gols e 3 assistências).

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A França enfrentará o vencedor de Espanha x Bélgica na semifinal, no Estádio de Dallas, no dia 14 de julho.

Mbappé disse que a seleção está satisfeita com a classificação, mas ciente de que o caminho ainda é longo e de que os próximos desafios serão ainda mais difíceis. Nesta sexta, o grupo tem programado um dia de descanso e todos vão se juntar para assistir à partida entre Espanha e Bélgica.

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