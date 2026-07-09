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Esporte

Jogador da seleção brasileira de vôlei, Douglas Souza se casa com streamer

Atleta do Cruzeiro oficializou a união com o influenciador nesta terça-feira, 8

Por Giovanna Fraguito 9 jul 2026, 13h31 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h53
Douglas Souza e Gabriel Campos
 (Reprodução/Instagram)
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Jogador da seleção brasileira de vôlei, Douglas Souza se casa com streamer Priorizar nos meus resultados Google

O jogador de vôlei Douglas Souza celebrou sua união com o streamer Gabriel Campos nesta terça-feira, 8, em uma cerimônia realizada no estado de São Paulo. O casal reuniu familiares e amigos para o momento, que também contou com uma festa. A celebração teve a drag queen Ikaro Kadoshi como cerimonialista. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, os dois aparecem emocionados durante a troca de alianças.

Douglas Souza e Gabriel Campos estão juntos desde 2017 e já dividiam momentos da relação com os seguidores nas redes sociais há vários anos. O noivado foi anunciado em 2023, enquanto o pedido oficial de casamento aconteceu no ano passado.

Medalhista olímpico e um dos nomes mais populares do vôlei brasileiro, Douglas retomou recentemente os treinamentos com a seleção brasileira e oficializou a união exatamente uma semana antes de embarcar para Chicago, nos Estados Unidos, onde disputará a próxima etapa da Liga das Nações de Vôlei (VNL).

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