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Esporte

Com gols das estrelas, França é a primeira classificada para as semifinais da Copa

Seleção francesa elimina o Marrocos pelo segundo Mundial consecutivo

Por Maria Trombini 9 jul 2026, 19h14 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h42
Dois jogadores de futebol com uniformes brancos e chuteiras coloridas correm em um campo de grama verde, um deles com o número 10 e o nome MBAPPE nas costas, estendendo o braço para o outro jogador que corre à frente com o número 7
Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé marcaram os gols da partida (Buda Mendes/Getty Images)
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Com gols das estrelas, França é a primeira classificada para as semifinais da Copa Priorizar nos meus resultados Google

Com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, a França venceu o Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira (9) e se tornou a primeira seleção classificada para as semifinais da Copa do Mundo de 2026.

Agora, os franceses aguardam o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que será disputado na sexta-feira (10), às 16h. A semifinal está marcada para a próxima terça-feira (14), também às 16h.

Com o gol marcado diante do Marrocos, Mbappé voltou a empatar na artilharia da Copa com Lionel Messi, com oito gols cada. O atacante francês teve a chance de assumir a liderança isolada, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida pelo goleiro marroquino Yassine Bounou no primeiro tempo.

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Já no segundo tempo, o craque francês preocupou a comissão técnica. Mbappé precisou ser substituído após sentir dores e foi visto no banco de reservas com uma compressa de gelo no tornozelo. Até o momento, a seleção francesa não divulgou informações sobre uma possível lesão nem a gravidade do problema. 

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Esta é a segunda Copa do Mundo consecutiva em que o Marrocos é eliminado pela França. Em 2022, as seleções se enfrentaram na semifinal, e os franceses venceram também por 2 a 0, com gols de Theo Hernández e Randal Kolo Muani.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Kylian Mbappé
Seleção de Futebol da França
Seleção de Futebol do Marrocos
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