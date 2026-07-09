Com gols das estrelas, França é a primeira classificada para as semifinais da Copa
Seleção francesa elimina o Marrocos pelo segundo Mundial consecutivo
Com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, a França venceu o Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira (9) e se tornou a primeira seleção classificada para as semifinais da Copa do Mundo de 2026.
Agora, os franceses aguardam o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que será disputado na sexta-feira (10), às 16h. A semifinal está marcada para a próxima terça-feira (14), também às 16h.
Com o gol marcado diante do Marrocos, Mbappé voltou a empatar na artilharia da Copa com Lionel Messi, com oito gols cada. O atacante francês teve a chance de assumir a liderança isolada, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida pelo goleiro marroquino Yassine Bounou no primeiro tempo.
Já no segundo tempo, o craque francês preocupou a comissão técnica. Mbappé precisou ser substituído após sentir dores e foi visto no banco de reservas com uma compressa de gelo no tornozelo. Até o momento, a seleção francesa não divulgou informações sobre uma possível lesão nem a gravidade do problema.
Esta é a segunda Copa do Mundo consecutiva em que o Marrocos é eliminado pela França. Em 2022, as seleções se enfrentaram na semifinal, e os franceses venceram também por 2 a 0, com gols de Theo Hernández e Randal Kolo Muani.
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