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Esporte

Após deixar seleção brasileira, Bruninho ataca também de apresentador

Ele estará à frente do 'Rotations', nova série global que une cultura, viagens e voleibol

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 14h42 | Atualizado em 9 jul 2026, 14h43
Homem branco de barba e cabelo castanho claro, usando óculos de sol e camiseta branca com estampa colorida, sorri levemente enquanto caminha em rua com prédios antigos e árvores ao fundo
 (VNL/Divulgação)
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Após deixar seleção brasileira, Bruninho ataca também de apresentador Priorizar nos meus resultados Google

Bruno Rezende, o Bruninho, segue ampliando sua atuação fora das quadras. Após lançar recentemente uma autobiografia, Entre Sombras e Vitórias (Sextante), o levantador da seleção brasileira e campeão olímpico foi anunciado como apresentador do Rotations, nova série global que une cultura, viagens e voleibol. O programa é produzido em parceria com a Liga das Nações de Voleibol (VNL) e a marca esportiva Decathlon, com o objetivo de mostrar as histórias do esporte para além das quadras, explorando as cidades, culturas e experiências que moldam o voleibol ao redor do mundo.

O nome do programa remete a um dos princípios fundamentais do voleibol: a rotação, que exige movimento, adaptabilidade e responsabilidade compartilhada. Bruninho explicou a escolha do título: “O vôlei conta com rotações e a gente vai se adaptando conforme as situações da partida… tentei buscar entender como cada um desses atletas de várias nacionalidades se comportam e veem o esporte e a vida”. O apresentador compara a dinâmica da série a um time em que cada integrante tem função, personalidade e nacionalidade próprias, mas todos fazem parte do mesmo ecossistema.

Descrita como uma obra cinematográfica de longa duração, a série acompanha atletas de elite e figuras culturais do circuito global em seus ambientes locais, fora dos holofotes da mídia tradicional. Entre os convidados já confirmados estão Zehra Güneş, Earvin N’Gapeth, Micah Christenson e Erik Shoji, além de participações surpresa. Bruninho avalia que o fato de ainda ser um atleta em atividade favorece as entrevistas, já que o respeito e a admiração mútua entre os participantes tornam as conversas mais abertas: “O convidado consegue de alguma maneira se abrir mais, falar um pouco mais sobre as dificuldades, sobre certas crenças, os valores. Fica uma conversa mais sincera, mais autêntica”.

As viagens motivadas pelo voleibol também estão no centro do programa, que permite a Bruninho revisitar destinos conhecidos e descobrir novos lugares. Um dos destaques das gravações foi a passagem por Istambul, cidade dividida entre Ásia e Europa. Sobre a experiência, o apresentador afirmou: “Você tem realidades diferentes em uma única cidade… é um choque cultural muito interessante”.

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Lançamento e distribuição

O  primeiro episódio completo estreia na segunda-feira, 13, às 16h (CET). Os novos episódios serão disponibilizados a cada duas semanas no YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Marcelo Hargreaves da Costa, executivo da Volleyball World, afirma que a iniciativa busca aprofundar a conexão entre os atletas e os mais de 800 milhões de fãs e praticantes de voleibol ao redor do mundo ao longo de todo o ano.

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