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Brasil, Esporte

Vídeo: Haaland diz que ganhar do Brasil ‘não estava na lista de desejos’

Atacante norueguês mostra respeito pela camisa verde amarela em entrevista divulgada nas redes sociais

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 14h19 | Atualizado em 9 jul 2026, 14h24
Haaland marca para a Noruega contra o Brasil
GIGANTE Haaland marca: perigoso o tempo todo, mas gentil fora de campo (Image Photo Agency/Getty Images)
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Poucos jogadores conseguem eliminar o Brasil de uma Copa do Mundo e, ainda assim, conquistar a simpatia dos torcedores brasileiros. O atacante da seleção da Noruega, Erling Haaland, de 25 anos e 1,95 metro de altura, que joga no Manchester, já era alvo de memes nas redes sociais antes mesmo da partida que tirou a seleção brasileira das oitavas-de-final. Depois da vitória, porém, surpreendeu ao conceder uma entrevista marcada pela humildade e pelo respeito ao adversário. “Ganhar do Brasil e chegar às quartas-de-final não estava na minha lista de desejos”, afirmou. 

Haaland reconheceu o peso do resultado e disse que jamais imaginou derrotar uma seleção seguida por mais de 250 milhões de torcedores apaixonados por futebol. O vídeo, publicado pelo jogador e rapidamente reproduzido por páginas esportivas no Instagram, viralizou. Autor dos dois gols da vitória norueguesa por 2 a 1, ele classificou o resultado como “irreal” e “surreal”, mas fez questão de destacar a grandeza do adversário. Segundo o atacante, o Brasil é um país lendário no futebol e merecia seguir na disputa pelas quartas de final.

A postura do camisa 9 também chamou atenção pela esportividade. Após o apito final, Haaland cumprimentou jogadores brasileiros, entre eles Neymar e Vinicius Júnior, trocou camisas com adversários e ainda entrou na brincadeira ao interagir com memes que circularam nas redes sociais. As atitudes renderam elogios de torcedores dos dois países e ajudaram a transformar o norueguês em um dos personagens mais comentados desta Copa do Mundo. Em um torneio marcado por rivalidade e pressão, o artilheiro mostrou que é possível vencer um dos maiores gigantes do futebol sem abrir mão da elegância. Assista ao vídeo abaixo.

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