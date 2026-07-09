Vídeo: Haaland diz que ganhar do Brasil ‘não estava na lista de desejos’

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Haaland, o craque norueguês que eliminou o Brasil da Copa, surpreendeu a todos com sua humildade e esportividade. Após a vitória por 2 a 1, o atacante viralizou ao expressar respeito pela seleção brasileira e seus torcedores, mostrando que é possível vencer um gigante com elegância. Uma postura exemplar que encantou o mundo.

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Poucos jogadores conseguem eliminar o Brasil de uma Copa do Mundo e, ainda assim, conquistar a simpatia dos torcedores brasileiros. O atacante da seleção da Noruega, Erling Haaland, de 25 anos e 1,95 metro de altura, que joga no Manchester, já era alvo de memes nas redes sociais antes mesmo da partida que tirou a seleção brasileira das oitavas-de-final. Depois da vitória, porém, surpreendeu ao conceder uma entrevista marcada pela humildade e pelo respeito ao adversário. “Ganhar do Brasil e chegar às quartas-de-final não estava na minha lista de desejos”, afirmou.

Haaland reconheceu o peso do resultado e disse que jamais imaginou derrotar uma seleção seguida por mais de 250 milhões de torcedores apaixonados por futebol. O vídeo, publicado pelo jogador e rapidamente reproduzido por páginas esportivas no Instagram, viralizou. Autor dos dois gols da vitória norueguesa por 2 a 1, ele classificou o resultado como “irreal” e “surreal”, mas fez questão de destacar a grandeza do adversário. Segundo o atacante, o Brasil é um país lendário no futebol e merecia seguir na disputa pelas quartas de final.

A postura do camisa 9 também chamou atenção pela esportividade. Após o apito final, Haaland cumprimentou jogadores brasileiros, entre eles Neymar e Vinicius Júnior, trocou camisas com adversários e ainda entrou na brincadeira ao interagir com memes que circularam nas redes sociais. As atitudes renderam elogios de torcedores dos dois países e ajudaram a transformar o norueguês em um dos personagens mais comentados desta Copa do Mundo. Em um torneio marcado por rivalidade e pressão, o artilheiro mostrou que é possível vencer um dos maiores gigantes do futebol sem abrir mão da elegância. Assista ao vídeo abaixo.

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“Vencer do Brasil e se classificar para as quartas não estava na minha lista de desejos” “Ter duzentas milhões de pessoas esperando que você vença um jogo não é fácil, então a pressão está com eles e meio que deu para ver isso” Erling Haaland, em seu canal no YouTube, após… pic.twitter.com/9gUimeWxRU — DataFut (@DataFutebol) July 9, 2026

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