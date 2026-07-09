Zagueiro da Inglaterra é suspenso por dois jogos após expulsão nas oitavas

O zagueiro inglês Jarell Quansah, expulso na vitória da Inglaterra sobre o México pelas oitavas de final da Copa do Mundo, foi punido pela Fifa com dois jogos de suspensão. Com isso, o defensor desfalcará a seleção na partida das quartas de final contra a Noruega, no sábado (11), e em uma eventual semifinal.

Quansah recebeu cartão vermelho após revisão do VAR, que identificou uma entrada perigosa sobre um jogador mexicano. A Federação Inglesa recorreu da decisão, alegando o precedente criado pela Fifa no caso do atacante Folarin Balogun, dos Estados Unidos.

Balogun foi expulso na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia, pelos 16 avos de final, e cumpriria suspensão nas oitavas, diante da Bélgica. No entanto, o Comitê Disciplinar da Fifa suspendeu a punição com base no artigo 27 do Código Disciplinar da entidade, que permite suspender a execução de medidas disciplinares. Com isso, o atacante foi liberado para atuar, e a suspensão ficou condicionada a um período probatório de um ano.

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A situação de Quansah, porém, foi diferente. Além de negar o recurso apresentado pela Inglaterra, a Fifa ampliou a punição do zagueiro para dois jogos de suspensão, embora a expulsão preveja suspensão automática de apenas uma partida.

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A decisão revoltou torcedores ingleses, que passaram a questionar os critérios adotados pela Fifa nas redes sociais. Muitos também aproveitaram para ironizar o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, relembrando o episódio em que Donald Trump admitiu ter telefonado diretamente ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão da suspensão de Balogun.

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